«Выдаются смартфоны для видеоконтролируемого лечения». Как в Беларуси дистанционно лечат туберкулёз

В РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии научились дистанционно бороться с туберкулёзом. С каждым годом больных становится всё меньше. За счёт чего удалось снизить уровень заболеваемости?

Буквально 10 лет назад число заболевших страшным недугом переваливало за 5 000. Благодаря стараниям врачей, эту цифру удалось сократить до 2 000! Причиной положительной динамики стал современный подход в медицине: дистанционное лечение.

Дистанционное лечение напоминает ведение личного видеоблога. Пациент скачивает специальное приложение, с его помощью происходит связь с врачом. Во время каждого приёма таблеток больной должен на камеру записать весь процесс, а позже отправить контент лечащему врачу.

Татьяна Драгун, заведующая консультативно-поликлиническим отделением РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии: Это пациентоориентированный подход, даёт возможность пациентам вести нормальную жизнь в процессе лечения. Пациенты, которые нормально лечение переносят, у нас подлежат переводу на видеоконтролируемое лечение.

Принимать таблетки нужно под строгим прицелом видеокамеры. Исходная запись несёт в себе строгие критерии: картинка должна быть максимально чёткой, никаких дёрганий и лишних движений, а каждое действие должно хорошо просматриваться.

Татьяна Драгун: Она сразу показывает коробочку, показывает каждую таблеточку, перед этим она показала все, мы просчитали. Весь этот процесс мы должны просмотреть. Она сказала – всё хорошо. Видео, которое он снимает, отправляется на сайт и в нашем учреждении просматривается медицинским персоналом. Мы просматриваем, выставляем отметку. Это позволяет нам хорошо контролировать приём препаратов. Это стимулирует пациентов. Выдаются смартфоны для видеоконтролируемого лечения, пациенты заинтересованы в том, чтобы их получить.

Если непредусмотрительный пациент не выполнит хоть одно условие, запись будет считаться недействительной.

Татьяна Драгун:

Записано количество таблеток, и какие препараты пациент будет принимать. Включаем видео, просматриваем его. Видна пациентка и все препараты, которые она принимает.

Сейчас программу можно найти на сайте РНПЦ и скачать на любой смартфон.