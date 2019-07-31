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Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году

31 июля 2019 19:27
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Новости Беларуси. Лекарства против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям будут производить в Беларуси. Новое производство инновационных препаратов откроют уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году-1

31 июля состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего здания. Его построят на территории «Академфарм». Научно-технологический центр назовут именем Юсуфа Хамида – председателя правления индийской фармацевтической компании, почетного члена Национальной академии наук Беларуси. Его мать – белоруска, сам Юсуф Хамид родился в Вильнюсе, докторскую диссертацию защищал в Кембридже. Сегодня это один из ведущих индийских ученых. В мире известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы с ВИЧ-инфекций и другими тяжелыми заболеваниями пациентов во многих странах мира.

В Беларуси его компания создаст производство новейших лекарственных средств по полному циклу: от научной идеи до производства.

Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году-4

Юсуф Хамид, председатель правления индийской фармацевтической компании:
Я всего в 100 километрах отсюда родился. Я по сути один из вас – наполовину индус, наполовину белорус. Я испытываю симпатию к вам. Чтобы заняться выпуском препаратов, Беларусь должна быть самодостаточной и опираться на свои ресурсы в области здравоохранения. Наш лозунг – обеспечить доступ к медицинским препаратам по приемлемой цене.

Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году-7

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Здесь действительно уникальный проект. Это прорыв для нашей страны по целому ряду направлений фармацевтики и лечения социально важных заболеваний для нашей страны, поскольку у нас своего синтеза до сих пор по этим направлениям не было.

Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году-10

Создание этого производства лекарств позволит освоить и новые технологические приемы: сухое гранулирование и получение многослойных таблеток. В Беларуси локализуют производства эффективных и безопасных препаратов для лечения ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, болезни Альцгеймера, артериальной легочной гипертензии.

# Белорусские лекарства # Здоровье # Юсуф Хамид # Владимир Гусаков # Фотофакт

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