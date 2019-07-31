Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году

Новости Беларуси. Лекарства против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям будут производить в Беларуси. Новое производство инновационных препаратов откроют уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 июля состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего здания. Его построят на территории «Академфарм». Научно-технологический центр назовут именем Юсуфа Хамида – председателя правления индийской фармацевтической компании, почетного члена Национальной академии наук Беларуси. Его мать – белоруска, сам Юсуф Хамид родился в Вильнюсе, докторскую диссертацию защищал в Кембридже. Сегодня это один из ведущих индийских ученых. В мире известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы с ВИЧ-инфекций и другими тяжелыми заболеваниями пациентов во многих странах мира.

В Беларуси его компания создаст производство новейших лекарственных средств по полному циклу: от научной идеи до производства.