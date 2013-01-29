В Гродненской областной больнице возвращают людям слух и ставят диагнозы на генном уровне

Новости Беларуси. Уникальные медицинские технологии осваивают в региональных клиниках. Так, в Гродненской областной больнице уже поставили на поток операции по восстановлению слуха. Их здесь уже делают и взрослым, и детям. А ведь раньше подобный диагноз для многих был приговором на всю жизнь. И дело здесь не только в квалификации медиков и золотых руках врачей, но и в современной технике, которая тоже порой на вес золота.

Иван Сухоцкий с мамой в очередной раз пришли на прием к врачу. На занятия по развитию речи и пространственного мышления – без таких упражнений просто не обойтись. Ребенок родился глухим. Медики предложили инновационный метод – операцию по вживлению имплантата.

Ирина Сухоцкая, мама:

Ребенок рассказывает стишки, объясняется уже, начинает ставить предложения. Общается как любой обычный ребенок.

Сегодня в областной больнице проведены десятки подобных операций. Современное оборудование и высокая квалификация врачей позволяют вернуть слух не только детям, но и взрослым. А главное не нужно дожидаться очереди в столичные клиники.

Светлана Ракова, заведующая отоларингологическим отделением Гродненской областной клинической больницы:

Первые операции в 2008 году были проведены детям с тяжелыми формами тугоухости и проведены операции кахлеарной имплантации. В этом отношении мы являемся первыми в регионах по отношению ко всей Республике Беларусь.

Масштабное переоснащение начали с диагностических лабораторий. На технику потратили больше миллиона долларов, зато теперь уровень исследований сравним с лучшими европейскими клиниками. Диагнозы ставятся на генном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Ершова, врач клинико-диагностической лаборатории Гродненской областной клинической больницы:

Данный с виду небольшой, миниатюрный прибор, кстати, он является единственным на территории СНГ, позволяет нам определять мутации и всевозможные инфекции.

На ранней стадии в гродненской клинике выявляется и рак молочной железы. Новейшие маммографические установки, закупленные у ведущих мировых производителей, позволят уже в ближайшее время обследовать всех женщин региона из группы риска – старше 40 лет.

Наталья Маркевич, заведующая рентгенологическим отделением Гродненской областной клинической больницы:

Мы можем работать с цифровым изображением. Можем его увеличивать и уменьшать. Соответственно, не нужно лишний раз дообследовать и облучать пациента.

Особая гордость гродненских медиков – магнитно-резонансный томограф последнего поколения. Его установка завершится в ближайшие дни.

Дмитрий Бойко, заведующий кабинетом магнитно-резонансной томографии Гродненской областной клинической больницы:

Это высокоточный диагностический аппарат, который позволяет выполнять самые разнообразные исследования: и головного мозга, и гипофиза, и брюшной полости, и почек. Он является уникальным тем, что это первый аппарат последнего поколения из магнитно-резонансных томографов в Беларуси.