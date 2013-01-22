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Операции по удалению грыжи межпозвоночных дисков будут проводить эндоскопически

22 января 2013 18:06
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Новости Минска. Быстро и без боли. В 5 городской клинической больнице освоят эндоскопические операции на позвоночнике. Таким способом от проблем избавят пациентов с грыжами межпозвонковых дисков.

Сейчас непростую задачу решают открытым способом. При эндоскопическом вмешательстве больной может уже на следующий день ходить. Новую методику планируют применять уже в 2013 году.

Сейчас лечением грыж межпозвонковых дисков помимо 5 больницы занимаются еще в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барановский, заведующий нейрохирургическим отделением Городской клинической больницы №5:
Внедряется через кожу, без разреза специальная металлическая трубочка. Эта трубочка непосредственно подводится к грыже межпозвонкового диска и специальными микроинструментами через эту трубочку удаляется грыжа. Вмешательство настолько малоинвазивное, что больной даже в этот же день может вставать и ходить.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье

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