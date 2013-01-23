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В 14-й поликлинике теперь можно подобрать индивидуального доктора на год за 600 тыс

23 января 2013 18:36
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Новости Беларуси. Столичные медики предлагают пациентам подобрать индивидуального специалиста. Новую услугу ввели в 14 поликлинике.    Удобный график лечения можно согласовать с терапевтом, гинекологом, ревматологом, стоматологом, лором, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Схема выгодного сотрудничества проста. Пациенту нужно заключить договор с медицинским учреждением на год. Абонемент к личному врачу обойдется примерно в 600 тысяч рублей. Сюда не входит стоимость дополнительных видов обследования. При этом врачи обещают проводить неограниченное количество консультаций.

Людмила Красниченко, главный врач УЗ «14 центральная районная поликлиника»: 
Для пациента эта услуга хороша тем, что он не тратит свое время и энергию на запись к врачу, хотя все условия для этого созданы. Но тем не менее, он напрямую связывается по городскому либо мобильному телефону с врачом, с которым заключен договор, и согласовывает дату своей явки либо посещение врача на дому.

# Поликлиники в Минске # Здоровье

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