Новости Беларуси. С начала зимы почти 3,5 тысячи минчан обратились в больницу с гололедными травмами. Почти 400 таких пациентов медикам пришлось госпитализировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще одна зимняя опасность – обморожения. В капкан температурного минуса попали почти две сотни минчан.

Игорь Юркевич, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

За прошедшую неделю в Больнице скорой медицинской помощи на лечении находились 15 человек с переохлаждениями, часть из них также составляли лица из асоциальной группы.