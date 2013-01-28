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С начала зимы почти 3,5 тысячи минчан обратились в больницу с гололедными травмами

28 января 2013 17:39
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Новости Беларуси. С начала зимы почти 3,5 тысячи минчан обратились в больницу с гололедными травмами. Почти 400 таких пациентов медикам пришлось госпитализировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще одна зимняя опасность – обморожения. В капкан температурного минуса попали почти две сотни минчан.

Игорь Юркевич, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
За прошедшую неделю в Больнице скорой медицинской помощи на лечении находились 15 человек с переохлаждениями, часть из них также составляли лица из асоциальной группы.

# травматология # Мингорисполком # Здоровье # Игорь Юркевич

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