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В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии

22 ноября 2017 15:33
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Новости Беларуси. Гомельская область станет площадкой для реализации совместного белорусско-итальянского гуманитарного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии-1

Его главная цель – предупреждение онкологических заболеваний. Соглашение о его выполнении накануне подписали в Минске. Планируется, что за три года около 14 тысяч женщин пройдут специальное обследование.

В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии-3

Основная часть работы будет проходить в Гомельской области – на территориях наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Также отрабатывается вариант выездных бригад.

В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии-5

Марианна Щёткина, председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»: 
Здоровье людей, которые проживают в чернобыльской зоне, находится на особом контроле. И если общественные объединения могут оказать содействие Министерству здравоохранения в данном направлении, то, конечно, это всегда приветствуется. Пожалуй, это один из самых крупных проектов, который рассчитан на несколько лет. И это пока 120 тысяч евро направлены на первичную диагностику, на обследование.

В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии-7

Джузеппе Николетти, глава проектной комиссии (Италия):
Мы очень рады возможности сотрудничать с Белорусским союзом женщин для реализации такого важного проекта. Во время реализации проекта развернётся скрининг, чтобы выявить заболевание на ранней стадии и предупредить его дальнейшее развитие.

В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии-9

По словам медиков, в зоне риска заболевания женщины старше 35 лет. Ежегодно в мире от этой болезни умирает около 300 тысяч человек. Поэтому вопрос профилактики как никогда актуален.

В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии-11

# Здоровье # Фотофакт # Марианна Щеткина # Онкология # Джузеппе Николетти

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