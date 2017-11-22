В Гомельской области будет реализован белорусско-итальянский проект по диагностике женской онкологии

Новости Беларуси. Гомельская область станет площадкой для реализации совместного белорусско-итальянского гуманитарного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главная цель – предупреждение онкологических заболеваний. Соглашение о его выполнении накануне подписали в Минске. Планируется, что за три года около 14 тысяч женщин пройдут специальное обследование.

Основная часть работы будет проходить в Гомельской области – на территориях наиболее пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Также отрабатывается вариант выездных бригад.

Марианна Щёткина, председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Здоровье людей, которые проживают в чернобыльской зоне, находится на особом контроле. И если общественные объединения могут оказать содействие Министерству здравоохранения в данном направлении, то, конечно, это всегда приветствуется. Пожалуй, это один из самых крупных проектов, который рассчитан на несколько лет. И это пока 120 тысяч евро направлены на первичную диагностику, на обследование.

Джузеппе Николетти, глава проектной комиссии (Италия):

Мы очень рады возможности сотрудничать с Белорусским союзом женщин для реализации такого важного проекта. Во время реализации проекта развернётся скрининг, чтобы выявить заболевание на ранней стадии и предупредить его дальнейшее развитие.