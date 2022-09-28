«Начинаем с конца сентября формировать иммунный ответ». Медики напоминают о важности вакцинации от гриппа

Новости Беларуси. В поликлиниках страны стартовала иммунизация против гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В наличие несколько видов вакцин. Прививка рекомендована как взрослым, так и детям. Коварное заболевание многие недооценивают, а ведь грипп опасен именно своими последствиями. Подробнее в нашем материале.

Галина Буро, корреспондент:

Осень – время не только ярких красок, но и традиционного подъема респираторных заболеваний, в том числе гриппа. В Беларуси пошел их постепенный рост, эпидемиологи связывают это еще и с тем, что дети вернулись в школы, а студенты в вузы, завершилась отпускная кампания. Чтобы избежать тяжелого течения болезни и последствий, медики напоминают о вакцинации.

В гродненских поликлиниках активно проходит иммунизация населения против сезонных заболеваний, и уже стартовала кампания вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать как в самой поликлинике, так и не отрываясь от рабочего места. Медики отточили практику выезда на предприятия и в организации для проведения иммунизации всех желающих работников.

Алина Шантило, врач по медицинской профилактике Гродненской центральной городской поликлиники:

Во все поликлиники города поступила вакцина против гриппа. Вакцинация от гриппа проходит ежегодно. Учитывая, что к сезонным инфекциям относится грипп и пик приходится на декабрь, мы уже начинаем с конца сентября формировать иммунный ответ.

Началась работа по вакцинации против гриппа и в детских поликлиниках. Медики особенно рекомендуют прививкой защитить малышей от шести месяцев до трех лет, у которых иммунная система еще незрелая и осложнения на почки или сердце более вероятны, чем у взрослых детей. Также вакцина показана юным жителям с хронической патологией и тем, кто долгое время проводит в коллективах. Речь о детских садах, школах, интернатах и других.

Людмила Пузыня, врач-иммунолог Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:

Грипп всегда начинается остро, то есть утром мы здоровы, к вечеру у нас +39 градусов температура. А представьте маленького ребенка, у которого +39 температура. Как он будет себя чувствовать? То есть это тяжелое состояние – это и отдышка, и усталость, это и головные боли, катаральные явления. Могут на фоне уже имеющейся инфекции развиться отит, пневмония, бронхит.