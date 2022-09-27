Сергей Лазарев о причине зависимостей: «На мой взгляд, это проблема отцов и детей»

Привычка, пагубное пристрастие или зависимость. Это не болезнь, которую можно вылечить таблетками, а образ жизни. Зависимое поведение зачастую связано с большим желанием человека уйти от реальности и проблем путем изменения своего сознания.

Сергей Лазарев, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»: В основе зависимости – желание личности защититься от перегрузки. Человек, живя в этом мире, хочет добиваться определенных результатов. Соответственно, он принимает на себя определенные обязательства. Он хорошо учится, хорошо работает, добивается каких-то результатов. И в итоге, если у него нет каких-то четко сформулированных способов снятия напряжения, он ищет те, которые общество предоставляет. Таким способом является, например, использование продуктов. Это формирует пищевую зависимость. Использование психоактивных и наркотических веществ.

Все мы хорошо знаем про алкогольную и наркотическую зависимость, а если, к примеру, ребенок не отходит от компьютерных игр или впадает в ярость при отсутствии интернета, такое поведение зачастую списывается на подростковый возраст. Игровая, пищевая, компьютерная. Номофобия – зависимость от телефона. Шопоголизм или трудоголизм. Любая зависимость подчиняет волю человека и может привести к необратимым последствиям.

Сергей Лазарев:

Человек, который склонен к формированию зависимых процессов, всегда перенапряжен. Это перенапряжение является результатом неумения определить приоритеты. Это многозадачность, перфекционизм, максимализм. Человек много делает, чтобы что? На мой взгляд, это проблема отцов и детей.

Большое значение в формировании зависимости играет наше окружение, воспитание и даже детские проблемы.

Сергей Лазарев:

Семья, на мой взгляд, является средством профилактики перегрузки. Если семья сама по себе самодостаточная – отец, который уважает жену; жена, которая уважает мужа – союз мужчины и женщины является инструментом, который позволяет человеческой личности добиваться поставленной цели, при этом уметь выбирать и отделять первичное от второстепенного.