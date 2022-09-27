Сергей Лазарев о причине зависимостей: «На мой взгляд, это проблема отцов и детей»

Привычка, пагубное пристрастие или зависимость. Это не болезнь, которую можно вылечить таблетками, а образ жизни. Зависимое поведение зачастую связано с большим желанием человека уйти от реальности и проблем путем изменения своего сознания.
Привычка, пагубное пристрастие или зависимость. Это не болезнь, которую можно вылечить таблетками, а образ жизни. Зависимое поведение зачастую связано с большим желанием человека уйти от реальности и проблем путем изменения своего сознания.
Сергей Лазарев, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:
В основе зависимости – желание личности защититься от перегрузки. Человек, живя в этом мире, хочет добиваться определенных результатов. Соответственно, он принимает на себя определенные обязательства. Он хорошо учится, хорошо работает, добивается каких-то результатов. И в итоге, если у него нет каких-то четко сформулированных способов снятия напряжения, он ищет те, которые общество предоставляет. Таким способом является, например, использование продуктов. Это формирует пищевую зависимость. Использование психоактивных и наркотических веществ.
Все мы хорошо знаем про алкогольную и наркотическую зависимость, а если, к примеру, ребенок не отходит от компьютерных игр или впадает в ярость при отсутствии интернета, такое поведение зачастую списывается на подростковый возраст. Игровая, пищевая, компьютерная. Номофобия – зависимость от телефона. Шопоголизм или трудоголизм. Любая зависимость подчиняет волю человека и может привести к необратимым последствиям.
Сергей Лазарев:
Человек, который склонен к формированию зависимых процессов, всегда перенапряжен. Это перенапряжение является результатом неумения определить приоритеты. Это многозадачность, перфекционизм, максимализм. Человек много делает, чтобы что? На мой взгляд, это проблема отцов и детей.
Большое значение в формировании зависимости играет наше окружение, воспитание и даже детские проблемы.
Сергей Лазарев:
Семья, на мой взгляд, является средством профилактики перегрузки. Если семья сама по себе самодостаточная – отец, который уважает жену; жена, которая уважает мужа – союз мужчины и женщины является инструментом, который позволяет человеческой личности добиваться поставленной цели, при этом уметь выбирать и отделять первичное от второстепенного.
Развитие зависимости изменяет структуру мозга. К слову, эти изменения не отличаются как при употреблении пагубных веществ, так и при поведенческих зависимостях. Как же вернуться к нормальной жизни? Разобраться в причинах появления зависимости и научиться контролировать свои пагубные привычки поможет грамотный специалист.
Сергей Лазарев:
Современная психотерапия позволяет достаточно лаконичными средствами помочь человеку уменьшить эту перегрузку. Есть ресурсная психотерапия, когда человек меняет свое состояние за счет тех эпизодов жизни. Которые позволяли ему добиваться поставленных целей. Мы можем в известной степени психотерапевтическими способами перераспределять энергию из прошлого и возвращать ее в настоящее.
*На правах рекламы.