Коронавирус в Беларуси. Что известно на 6 апреля

Новости Беларуси. Более 40 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси по состоянию на 6 апреля.

По информации Министерства здравоохранения, для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

634 человека находятся на стационарном лечении. Основная часть – лица первого контакта. Их выявили в ходе эпидрасследований, и на момент тестирования пациенты находились в стационарах.

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

Выздоровели после лечения 53 человека.

Всего за последние двое суток из медучреждений выписали 355 пациентов, которые находились на различных формах контроля и лечении.

Зарегистрированы 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.