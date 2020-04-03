«Отечественные продукты не хуже, а где-то и превосходят». Чем можно заменить суперфуды

Диана Лещенко, корреспондент:
В погоне за правильным питанием продукты разделились на два лагеря: обычные и суперфуды. В последних содержится максимум витаминов и минералов, поэтому считается хорошим тоном добавлять их в еду.
Диана Лещенко, корреспондент:
В погоне за правильным питанием продукты разделились на два лагеря: обычные и суперфуды. В последних содержится максимум витаминов и минералов, поэтому считается хорошим тоном добавлять их в еду.
Однако не в каждом супермаркете можно купить ягоды годжи и семечки киноа. На помощь придет отечественный аналог.
Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:
Проводился ряд исследований, сравнительный химический, физико-химический, биохимический анализ распиаренных иностранных, модных продуктов с нашим отечественным растительным сырьём. Многие наши отечественные продукты ни в коей мере не хуже, а где-то и превосходят вот эти модные названия.
Маркетологи убедили нас, что ягоды годжи ели тибетские монахи, а потому жили на удивление долго. Семечки киноа, между тем, настолько бесценны, что ацтеки считали их источником неземной силы, брали с собой в походы и даже использовали вместо денег.
Елена Моргунова:
Ягоды годжи можно заменить, в 10 раз по составу превосходящей, чёрной смородиной, черноплодной рябиной, бузиной, клюквой.
Чёткого определения у супер-еды нет – это все продукты, которые богаты белком, полезными жирами, клетчаткой, антиоксидантами. А потому к ним можно отнести не только булгур и зелёный кофе, но и красную рыбу, орехи, мёд, оливковое масло и авокадо. Список можно ещё долго продолжать – выходит, что хотя бы раз в неделю каждый человек неосознанно употребляет супер-еду.
Елена Моргунова:
Наши исследования показали, что зелёная гречка, пшено превосходят в 5-6 раз по содержанию того же цинка, марганца, калия, железа.
Настоящий белорусский суперфуд – семечки льна. Они могут смело конкурировать с зарубежными источниками полезных жиров.
Елена Моргунова:
Семена льна в правильном соотношении содержит Омега-3, Омега-6, жирные кислоты, которых больше, чем в мясе и в рыбе. Они могут быть альтернативной заменой распиаренным семенам чиа.
Суперфуды повышают иммунитет и укрепляют. Однако важно помнить следующее: чудо-еда наиболее полезна для жителей тех регионов, откуда она произошла: Южной Америки, Китая, Монголии, Тибета.
Елена Моргунова:
Организм имеет набор определённых ферментных систем, которые усваивают только те продукты, к которым он привык, изначально с детства. Мы ближе к тем продуктам, которые выращиваются на нашей земле, в наших климатических условиях.
Булгур, киноа, зелёный кофе – суперфуды быстро и уверенно захватывают прилавки магазинов. Однако тем, кого интересует не только мода на продукты, но и реальная польза от еды, следует помнить: белорусские источники здоровья ничуть не хуже и куда доступнее.