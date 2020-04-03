«Отечественные продукты не хуже, а где-то и превосходят». Чем можно заменить суперфуды

Диана Лещенко, корреспондент:

В погоне за правильным питанием продукты разделились на два лагеря: обычные и суперфуды. В последних содержится максимум витаминов и минералов, поэтому считается хорошим тоном добавлять их в еду.

Однако не в каждом супермаркете можно купить ягоды годжи и семечки киноа. На помощь придет отечественный аналог. Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Проводился ряд исследований, сравнительный химический, физико-химический, биохимический анализ распиаренных иностранных, модных продуктов с нашим отечественным растительным сырьём. Многие наши отечественные продукты ни в коей мере не хуже, а где-то и превосходят вот эти модные названия.

Маркетологи убедили нас, что ягоды годжи ели тибетские монахи, а потому жили на удивление долго. Семечки киноа, между тем, настолько бесценны, что ацтеки считали их источником неземной силы, брали с собой в походы и даже использовали вместо денег.

Елена Моргунова:

Ягоды годжи можно заменить, в 10 раз по составу превосходящей, чёрной смородиной, черноплодной рябиной, бузиной, клюквой.

Чёткого определения у супер-еды нет – это все продукты, которые богаты белком, полезными жирами, клетчаткой, антиоксидантами. А потому к ним можно отнести не только булгур и зелёный кофе, но и красную рыбу, орехи, мёд, оливковое масло и авокадо. Список можно ещё долго продолжать – выходит, что хотя бы раз в неделю каждый человек неосознанно употребляет супер-еду. Елена Моргунова:

Наши исследования показали, что зелёная гречка, пшено превосходят в 5-6 раз по содержанию того же цинка, марганца, калия, железа.

Настоящий белорусский суперфуд – семечки льна. Они могут смело конкурировать с зарубежными источниками полезных жиров. Елена Моргунова:

Семена льна в правильном соотношении содержит Омега-3, Омега-6, жирные кислоты, которых больше, чем в мясе и в рыбе. Они могут быть альтернативной заменой распиаренным семенам чиа.

Суперфуды повышают иммунитет и укрепляют. Однако важно помнить следующее: чудо-еда наиболее полезна для жителей тех регионов, откуда она произошла: Южной Америки, Китая, Монголии, Тибета. Елена Моргунова:

Организм имеет набор определённых ферментных систем, которые усваивают только те продукты, к которым он привык, изначально с детства. Мы ближе к тем продуктам, которые выращиваются на нашей земле, в наших климатических условиях.