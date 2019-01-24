В Беларуси появится мобильное приложение для доноров крови. Как оно будет работать?

Во имя доброго дела! Четверо разработчиков из Минска трудятся над созданием первого в Беларуси мобильного приложения для доноров крови. Уже совсем скоро уникальная новинка появится в свободном доступе, а пока белорусские новаторы активно решают юридические вопросы и доводят своё детище до совершенства.

Анна Бында, врач-трансфузиолог, создатель мобильного приложения для доноров:

На данный момент в прототипе есть две основные функции: связь клиники с донором. Мы им отправляем сообщение, а они, в свою очередь, могут записаться онлайн. Им это очень интересно, а нам интересно, как можно больше доноров охватить в случае, если у нас есть необходимость пополнить запас крови.

Сейчас желающие сделать доброе дело записываются на сдачу крови по телефону или приходят лично. Что касается сотрудников медицинских центров, то в случае экстренной необходимости найти донора они выбирают людей из картотеки. Эта процедура не быстрая, а счёт идет на минуты. И здесь спасти чью-то жизнь в один клик поможет мобильное приложение. Именно с помощью этой выручалочки процесс по поиску донора с определённой группой крови и резус-фактором станет в разы проще.

Олег Швед, создатель мобильного приложения для доноров:

Наша программа будет автоматически выбирать именно тех доноров, которые могут в данный момент сдать кровь, потому что у доноров есть паузы между сдачами, соответственно, это вручную нужно отслеживать сотрудникам центра.

Анна Бында:

Есть мысль сделать личный кабинет для донора, соответствующие функции, какие будут интересны донорам. Тесное взаимодействие клиники и донора – вот основное отличие и особенность этого приложения от подобных зарубежных. Чтобы не гадать над предпочтениями своей потенциальной аудитории, разработчики новинки провели опрос среди доноров. Именно это решение подсказало создателям, в каком направлении двигаться дальше.

Анна Бында:

Было в районе 350 доноров опрошено. Было указано: да, интересно, нет, неинтересно, т. е. всё очень просто. И если интересно, то что бы вы хотели видеть в этом приложении.

Олег Швед:

Пользователь скачивает в магазине приложение. Ему надо будет только заполнить данные: группу крови, возраст, пол, донором чего он является – это кровь либо плазма. В случае необходимости, именно в его группе крови или плазме ему на телефон будет приходить уведомление.