Капуста, дайкон и хурма. Какие ещё овощи и фрукты стоит есть зимой, и как их выбрать

За окном минус, в организме плюс. Не спешите в аптеку, лучше сделайте ставку на натуральные витамины. Справиться с простудой и хандрой поможет имбирно-лимонный напиток. Ударная доза витамина С быстро приведёт в чувство. А вот как выбрать качественные продукты, разберёмся с экспертами. Алексей Редько, шеф-повар:

Корень имбиря должен быть не морщинистый. Чем более глянцевый, тем он сочнее. Чтобы меньше было отростков, потому что в толстом плоде больше элементов будет.

При выборе лимона обращаем внимание на его цвет. Он должен быть яркий, жёлтый без тёмных пятен. Этот более гладкий, а этот более фактурный. Кожа более толстая и лимон будет менее сочный.

Чтобы не столкнуться с авитаминозом, делайте салат из сырой капусты и моркови. Только обязательно заправьте растительным маслом. Витамин «А» отлично усваивается с жирами, ваши волосы и кожа будут сиять, как после салона красоты. Кроме того, белокочанная снижает холестерин, укрепляет сердце и даже улучшает настроение. Анна Глобаж, диетолог:

Капуста содержит много грубого волокна, а оно питает микрофлору. Витамин К влияет на усвоение кальция и витамина Д.

Я предпочитаю, всё-таки, немытую морковь, потому что минимум обработки. Морковь обладает мочегонным средством, так что для людей, страдающих отёками, тоже рекомендую её употреблять.

Ещё один источник красоты – авокадо. Сейчас они в самом соку. Обращайте внимание, чтобы кожура была гладкая, без пятен и повреждений. Хороший авокадо всегда мягковатый. Но даже, если купили незрелый, просто заверните в газету и дайте ему время. И тогда не только помолодеете, но и похудеете. А на десерт порадуйте себя хурмой и яблоками. Алексей Редько:

Хурма богата калием, благотворно влияет на сердце, способствует очищению организма. Плод должен быть гладким без лишнего белого налёта, веточки должны быть не гнилые.

Анна Глобаж:

Яблоки – это, вообще, кладезь витаминов и микроэлементов. Я бы рекомендовала срезать кожу, так как, всё-таки, они обрабатываются для хранения.