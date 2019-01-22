«Качество очень хорошее»: за какими услугами стоит ехать к белорусским врачам и как это сделать

За голливудской улыбкой – в Беларусь. Ливанец Мухамед Саид Аси приезжает в Минск не первый год. Опытный турист совмещает приятное с полезным: наслаждается красотами Синеокой и поправляет здоровье. Сегодня у иностранца – очередной визит к стоматологу.

Мухамед Саид Аси:

Я приезжаю постоянно, качество очень хорошее. Я уже обращался раньше и буду обращаться.

Белорусские клиники предлагают все виды лечения зубов с применением современного оборудования и за разумные деньги. Неудивительно, что стоматология – востребованное направление в сфере белорусского медицинского туризма.

Андрей Матвеев, главный врач ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника»:

В 2018 году у нас по поликлинике прошло порядка 300 пациентов из различных стран. Чаще всего пациенты обращаются на терапевтическую услугу, занимаемся и имплантацией, протезированием. За последние годы Беларусь зарекомендовала себя, как один из перспективных источников получения квалифицированной медицинской помощи в СНГ. Совершенствование этой отрасли туризма – важное направление социально-экономического развития страны, и взято под особый контроль.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

За 11 месяцев 2018 года идёт рост экспорта услуг в размере 114% – это 39,8 млн. долларов США. На сегодняшний день это, в основном, граждане России, Украины, Азербайджана, Грузии, Великобритании и Китая. В Беларусь едут за услугами в области онкологии, трансплантологии, кардио-, нейро-, внутрисосудистой и пластической хирургии, офтальмологии. Также у нас широко практикуются эндоскопические операции, эндопротезирование, диагностические обследования, генетические исследования, спелеолечение и санитарно-оздоровительные услуги. Популярностью у иностранцев пользуются как многопрофильные, так и узконаправленные центры страны.

Недуг россиянина Дмитрия Андреева беспокоил давно. Но лечение затягивалось.

Проблему иностранного пациента успешно решили белорусские специалисты Республиканского научно-практического центра оториноларингологии. Оснащение медучреждения специализированным высокотехнологичным оборудованием, новейшие технологии, прогрессивные методы лечения и привлекают сюда туристов со всего света.

Николай Гребень, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

Новое наше направление, которое мы активно развиваем – это стажировки для иностранных специалистов. В 2017 году мы открыли симуляционный центр, где иностранные специалисты имеют возможность отрабатывать навыки операции на 3D-аппаратах.