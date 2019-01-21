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«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем

21 января 2019 09:19
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Боготворимая красота признанной красавицы XXI века Мэрилин Монро ненатуральная?

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-1

В ноябре 2013 года на аукционе в Калифорнии были проданы записи пластического хирурга актрисы Майкла Гурдина вместе с рентгеновскими снимками звезды, на которых заметны врачебные вмешательства.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-4

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-6

Знаменитая блондинка покоряла подмостки Голливуда, как минимум, с исправленным прикусом и подточенным носом. Удивительно, но юная Норма Джин стеснялась своей внешности.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-9

И сегодня с помощью пластической хирургии женщины по всему миру пытаются замаскировать свои внутренние комплексы. Ольга не стала исключением. По просьбе девушки мы не показываем её лицо.

Ольга (прибегала к услугам пластического хирурга):
Я всегда комплексовала по поводу своей маленькой груди, тонких губ и горбинки на носу. Когда училась в институте, решила сделать себе операцию. Первые года полтора, два после того, как я восстановилась после операции, я чувствовала себя, вообще, шикарно, очень много было внимания, очень сильно повысилась самооценка, всё было классно. Сейчас, со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-12

В погоне за призрачным идеалом многие бесконечно трансформируют свою внешность, полагая, что именно в её несовершенстве кроются все их беды, будь то разочарования в личной жизни или неудачи в карьере.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-15

Марина Прохорова, психолог:
Здесь такая очень глубокая проблема, она имеет корни, уводящие нас в далёкое детство, недополучая какой-то поддержки, похвалы, комплиментов, родительской любви, принятия. Конечно, зачастую в этот период люди начинают неадекватно оценивать себя. Их предвзятое отношение к себе очень далеко от реальности.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-18

Красота – страшная сила, способная разочаровывать. Ведь, изменить внешность – ещё не значит изменить судьбу. Зачастую послевкусие от преображения быстро улетучивается, а душевное неудовлетворение – остаётся.

Марина Прохорова:
Пока не излечишь какие-то душевные раны, не найдёшь опору внутри себя, не найдёшь ответа внутри себя, то никакая омолаживающая процедура или другая процедура красоты не поможет наладить вашу жизнь, к сожалению. Потому что можно сделать себе идеальную картинку, но при всём при этом быть очень пустым внутренне, со скудным эмоциональным миром.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-21

Прежде, чем решиться на «тюнинг», следует провести тщательную внутреннюю ревизию.

Марина Прохорова:
Попробовать найти гармонию внутри себя. Ключевая красота это внутренняя, душевная. Это будет транслироваться вовне, это будет передаваться через улыбку, через светящиеся глаза.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-24

То, что у нас внутри, отображается и снаружи. Много успешных людей, не имея выдающихся внешних данных, обладают удивительными человеческими качествами, поразительными талантами и притягательной харизмой, за что и любимы миллионами. Каждый из нас уникален. Примите и полюбите себя, и тогда мир к вам потянется.

«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем-27

# Психология # Здоровье # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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