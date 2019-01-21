«Со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости». Почему пластическая операция не решит ваших проблем

Боготворимая красота признанной красавицы XXI века Мэрилин Монро ненатуральная?

В ноябре 2013 года на аукционе в Калифорнии были проданы записи пластического хирурга актрисы Майкла Гурдина вместе с рентгеновскими снимками звезды, на которых заметны врачебные вмешательства.

Знаменитая блондинка покоряла подмостки Голливуда, как минимум, с исправленным прикусом и подточенным носом. Удивительно, но юная Норма Джин стеснялась своей внешности.

И сегодня с помощью пластической хирургии женщины по всему миру пытаются замаскировать свои внутренние комплексы. Ольга не стала исключением. По просьбе девушки мы не показываем её лицо. Ольга (прибегала к услугам пластического хирурга):

Я всегда комплексовала по поводу своей маленькой груди, тонких губ и горбинки на носу. Когда училась в институте, решила сделать себе операцию. Первые года полтора, два после того, как я восстановилась после операции, я чувствовала себя, вообще, шикарно, очень много было внимания, очень сильно повысилась самооценка, всё было классно. Сейчас, со временем ты ко всему этому уже привык и уже нет такой радости.

В погоне за призрачным идеалом многие бесконечно трансформируют свою внешность, полагая, что именно в её несовершенстве кроются все их беды, будь то разочарования в личной жизни или неудачи в карьере.

Марина Прохорова, психолог:

Здесь такая очень глубокая проблема, она имеет корни, уводящие нас в далёкое детство, недополучая какой-то поддержки, похвалы, комплиментов, родительской любви, принятия. Конечно, зачастую в этот период люди начинают неадекватно оценивать себя. Их предвзятое отношение к себе очень далеко от реальности.

Красота – страшная сила, способная разочаровывать. Ведь, изменить внешность – ещё не значит изменить судьбу. Зачастую послевкусие от преображения быстро улетучивается, а душевное неудовлетворение – остаётся. Марина Прохорова:

Пока не излечишь какие-то душевные раны, не найдёшь опору внутри себя, не найдёшь ответа внутри себя, то никакая омолаживающая процедура или другая процедура красоты не поможет наладить вашу жизнь, к сожалению. Потому что можно сделать себе идеальную картинку, но при всём при этом быть очень пустым внутренне, со скудным эмоциональным миром.

Прежде, чем решиться на «тюнинг», следует провести тщательную внутреннюю ревизию. Марина Прохорова:

Попробовать найти гармонию внутри себя. Ключевая красота – это внутренняя, душевная. Это будет транслироваться вовне, это будет передаваться через улыбку, через светящиеся глаза.