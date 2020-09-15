Как обнаружить пальмовое масло в продуктах и насколько оно опасно?

Шоколадное масло, батончики, конфеты, кексы, консервы и даже детское питание. Пальмовое масло – ингредиент многих популярных продуктов из супермаркета. Репутация, однако, у знаменитого растительного заменителя неоднозначная. Разбираемся, что такое пальмовое масло и как его распознать.

Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания, кандидат технических наук, доцент:

Пальмовое масло – это растительное масло, которое получается из мякоти плодов масленичной пальмы. Пальмы дают урожай 4 раза в год, т. е. по себестоимости это такое довольно дешевое сырье для пищевой промышленности. Продукты на его основе имеют низкую себестоимость.

В последние годы жирозаменители стали особо популярны в молочной отрасли. На прилавках магазинов достаточно альтернативы классическим молочным продуктам. Новинки не несут катастрофического вреда для организма, однако употреблять их стоит разумно. Елена Моргунова:

Это промежуточный продукт между жидкими и твердыми жирами, соответственно, он обладает свойствами частично и растительных жидких, и животных масел. В этом масле 50 на 50 содержатся насыщенные жиры, которые не обладают полезностью в той степени, в которой хотелось бы.

Также важную роль в усвоении организмом пальмового масла играет генетическая информация. Белорусская нация не предрасположена к данному продукту, потому такой жирозаменитель может подойти не каждому. Елена Моргунова:

Пальмовое масло для нашей страны продукт довольно-таки новый. Мы стали с ним работать где-то последние, может быть,10 лет. Пальмовое масло к нам поступает из Малайзии, Индонезии. Там население из поколения в поколение использует данное масло. Для белорусской нации этот продукт в какой-то степени чужероден и поэтому к нему нужно подходить со здравым смыслом.

Для определения наличия пальмового масла не нужно проводить особых химических реакций, достаточно быть внимательным при покупке молочной или кондитерской продукции. Если в составе есть пальмовое масло, то сметана будет переименована в сметанный продукт, сыр – в сыроподобный, йогурт – в йогуртный. Елена Моргунова:

За такими названиями, как заменитель молочного жира, заменитель какао-масла, которое используется при производстве шоколада, гидрогенизированные жиры, жиры специального назначения, кондитерские жиры, может скрываться пальмовое масло. И на сегодня есть такое требование: данные продукты должны находиться на разных полках для того, чтобы потребитель не вводился в заблуждение.