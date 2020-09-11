«Если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома». Как сохранить здоровый позвоночник школьнику

Правильная осанка – залог здоровья. Но, к сожалению, этому негласному правилу следуют далеко не все. А ведь врачи уверены, здоровью спины следует уделять внимание фактически с самого рождения. Но как же сохранить здоровье детей, когда после активных каникул школьники снова сели за парту, подвергая свой позвоночник еще большим нагрузкам?

Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», кандидат медицинских наук: Имеет значение в том числе и чтобы учителя контролировали. Школа не там, где следят за осанкой, школа там, где идет нагрузка на позвоночник. Поэтому имеет значение, чтобы прежде всего родители были правильно обеспокоены в этом процессе, чтобы они до школы, на каникулах приучали или поддерживали физкультурную дисциплину и физическую культуру своих растущих детей. В свое время мы наоборот заставляли друг друга контролировать себя.

Несмотря на то, что многие школьники, порой, выглядят и ведут себя совсем как взрослые, внутри они остаются все теми же детьми. Позвонки и суставы подростков к этому времени еще не успевают сформироваться, а это значит, что спина очень пластична. Именно поэтому врачи призывают детей всех возрастов помнить о том, что держать правильную осанку их обязанность, ведь позвоночник – это ключевая зона нашего опорно-двигательного аппарата.

Дмитрий Тесаков:

Когда правильная поза – это красиво. И нужно делать установку: ты хочешь быть красивым, не важно мальчик или девочка, какого возраста, чтобы была мотивация на красоту, на эстетику. Надо не просто сидеть развалившись, а сидите красиво, потренируйте. А мышцы заболели, так это те мышцы, которые нужно укреплять, а не уходить от того, что, ай, если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома, потому что деформация, которая изнутри крутит, она заставляет принимать такую позу и демонстрировать так называемую сколиотическую или другую осанку.