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«Если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома». Как сохранить здоровый позвоночник школьнику

11 сентября 2020 11:29
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Правильная осанка – залог здоровья. Но, к сожалению, этому негласному правилу следуют далеко не все. А ведь врачи уверены, здоровью спины следует уделять внимание фактически с самого рождения. Но как же сохранить здоровье детей, когда после активных каникул школьники снова сели за парту, подвергая свой позвоночник еще большим нагрузкам?

«Если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома». Как сохранить здоровый позвоночник школьнику-1

Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», кандидат медицинских наук:
Имеет значение в том числе и чтобы учителя контролировали. Школа не там, где следят за осанкой, школа там, где идет нагрузка на позвоночник. Поэтому имеет значение, чтобы прежде всего родители были правильно обеспокоены в этом процессе, чтобы они до школы, на каникулах приучали или поддерживали физкультурную дисциплину и физическую культуру своих растущих детей. В свое время мы наоборот заставляли друг друга контролировать себя.

«Если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома». Как сохранить здоровый позвоночник школьнику-4

Несмотря на то, что многие школьники, порой, выглядят и ведут себя совсем как взрослые, внутри они остаются все теми же детьми. Позвонки и суставы подростков к этому времени еще не успевают сформироваться, а это значит, что спина очень пластична. Именно поэтому врачи призывают детей всех возрастов помнить о том, что держать правильную осанку их обязанность, ведь позвоночник – это ключевая зона нашего опорно-двигательного аппарата.

Дмитрий Тесаков:
Когда правильная поза – это красиво. И нужно делать установку: ты хочешь быть красивым, не важно мальчик или девочка, какого возраста, чтобы была мотивация на красоту, на эстетику. Надо не просто сидеть развалившись, а сидите красиво, потренируйте. А мышцы заболели, так это те мышцы, которые нужно укреплять, а не уходить от того, что, ай, если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома, потому что деформация, которая изнутри крутит, она заставляет принимать такую позу и демонстрировать так называемую сколиотическую или другую осанку.

«Если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома». Как сохранить здоровый позвоночник школьнику-7

В здоровом теле – здоровый дух. Регулярная физическая активность – залог нормальной работы не только всего опорно-двигательного аппарата, но и прекрасного самочувствия и крепкого иммунитета. Придерживайтесь этих рекомендаций, и тогда неприятный недуг точно обойдет вас стороной, уверены врачи.

«Если я выпрямилась, мне плохо – это уже сигнал нехорошего симптома». Как сохранить здоровый позвоночник школьнику-10

Дмитрий Тесаков:
Осанка это не просто дело личное, а это обязанность каждого следить за собой. Родители должны это привить в воспитании, учителя должны это отслеживать и своим примером показывать на уроках, тренеры – это показывать своим примером и в тренировочном процессе защищать позвоночник.

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