«Не стоит есть свежие фрукты и овощи». Каким должен быть полезный завтрак?

Завтрак – самый важный прием пищи. Именно полезная утренняя трапеза задает тон всему дню, помогает быть бодрым, здоровым и контролировать аппетит. Пренебрежение первым приемом пищи может привести к ожирению, инфаркту, болезням сердца и сахарному диабету. И это еще не весь список.

Марина Дробышевская, врач-терапевт УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Это хроническая усталость, невозможность сконцентрировать внимание, если с интеллектуальным трудом связана ваша работа. Это приведет к тому, что прием пищи сместится на наиболее поздний период, следовательно, во второй половине дня кушать захочется еще больше из-за того, что недостаток глюкозы. Всегда стоит придерживаться пропорций: 1 гр. белка, 1 гр. жира и 3-4 гр. углеводов.

Идеальное время для завтрака – 30-60 минут после пробуждения. Первый прием пищи должен быть обязательно углеводно-белковым. Лучше всего подойдет каша. Она не только насытит, зарядит энергией, но и обогатит организм витаминами и минеральными веществами. Анна Бедрицкая, биохимик:

Если вы любите кашу, то добавляйте в нее что-нибудь белковое, например, рыбу, птицу или яйца. Обязательно до завтрака нужно выпить стакан теплой воды для того, чтобы запустить наши обменные процессы, только вода должна быть не комнатной температуры, а желательно ее немножко подогреть.

Пытка для организма – есть натощак острые, очень жирные, копченые и консервированные продукты. Фастфуд и кофе – тоже губительное сочетание для желудка. От быстрых каш-минуток из супермаркета специалисты советуют отказаться раз и навсегда. Их состав трещит от сахара и консервантов. Марина Дробышевская:

С утра не стоит есть свежие фрукты и овощи. Их лучше отделить в другой прием пищи, они не очень положительно влияют на слизистую желудка. Следует также отказаться от пирожных, сладких сырков, это не должны быть ни тортики, ни кондитерские изделия, ничего газированного. Все должно быть мягким, теплым, обволакивающим, максимально комфортным для желудка.

Анна Бедрицкая:

Завтрак обязательно должен быть. Одни из самых больших проблем со здоровьем связаны именно с отсутствием завтрака. Первое, что мы должны сделать, – это исключить наличие кофе одного. Если вы любите кофе или чай с утра, вы можете включать это к завтраку и делать это вместе.

Отличный вариант для завтрака – йогурт или мюсли с фруктами.