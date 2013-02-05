Успехи белорусских медиков в борьбе с онкологическими заболеваниями признаны во всем мире

Новости Беларуси. Научные разработки в медицине сегодня успешно внедрены в белорусских клиниках. Успехи наших медиков в борьбе с онкологическими заболеваниями признаны во всем мире. Только в РНПЦ онкологии за год лечение проходят около 20 тысяч человек. За квалифицированной помощью в центр приезжают не только из Беларуси, но и из других стран.

Борьба с болезнью для этого мужчины началась чуть более месяца назад. О недуге узнал случайно. Во время планового медосмотра сделал рентген. Петру Викторовичу повезло – рак легких выявили на ранней стадии. Современные методы лечение в разы увеличивают шансы на победу.

Борьба за жизнь для Петра Викторовича – это еще и борьба с вредной привычкой. Курить он начал еще мальчишкой. Сигареты – главный фактор развития рака легких.

Петр Капустин, пациент:

Курю я с седьмого класса. А сейчас бросил во время операции. Это я много потерял. Пускай немедленно бросают. Лет дадут себе больше.

После операции самочувствие нормальное. В РНПЦ онкологии сегодня только самые современные методики лечения. Малоинвозивные операции позволяют удалять долю легкого через небольшие проколы. Уже на третьи сутки пациентов можно выписывать.

Игорь Мишута, заведующий торакальным отделением «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова»:

Ежегодно операций больше, чем в предыдущих годах. В прошлом году мы выполнили практически на 150 операций больше. Тем больным, которым раньше не могли предложить оперативное вмешательство, сейчас предлагаем и выполняем.

Еще одна новинка. Не только для Беларуси, но и для мировой медицины. Аутотрансплантация – это когда хирурги удаляют легкое и возвращают на место только его здоровую часть. Такие операции единичны в мировой практике, но в Беларуси уже возможны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Красный, заместитель директора «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова»:

Сегодня у нас появляется возможность подбирать индивидуальное лечение для каждого пациента. С помощью молекулярно-генетических исследований определяются конкретные мишени, на которые нужно произвести воздействие. Это поломки в определенных генах.

Наряду с хирургическими методами лечения – химиотерапия и лучевая терапия. В последней, благодаря новой технике, медики тоже совершили рывок вперед.

Лечение в 3Д формате – направленное облучение строго по контору опухоли. Разрушает злокачественные клетки и щадит здоровые ткани.

За квалифицированной помощью в Центр приезжают не только из Беларуси, но и из других стран. Каждый год здесь проходят лечение около 20 тысяч человек.

Алексей Океанов, доктор медицинских наук:

Вот если 10 лет назад это соотношение примерно было 1/1, то есть 50%, умерших к заболевшим, то сейчас это сократилось до где-то 34%.

В Беларуси на учете стоят около 450 тысяч человек. Лечение онкологии – в приоритетах государства. Переоснащение клиник, капитальный ремонт, научные разработки. Смертность, несмотря на рост больных во всем мире, удается снизить.