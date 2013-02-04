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В Гродно впервые пересадили пациенту почку

04 февраля 2013 13:56
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Новости Беларуси. Медики осваивают сложнейшие операции по всей стране. Так Гродно стал третьим городом после Минска и Гомеля, где медики успешно пересадили пациенту почку. Операция прошла в областной  больнице и длилась около четырёх часов. Её провели местные специалисты под наблюдением столичных врачей-   трансплантологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Эдуард Могилевец, кандидат медицинских наук, хирург УЗ «Гродненская областная клиническая больница»:
Хотелось бы сказать, что первый блин был не комом. В послеоперационном периоде состояние стабильное, соответствует тяжести перенесённой операции. Трансплантат функционирует, каждый день мы отслеживаем это и лабораторно, и инструментальными методами исследования.

Сложнейшие операции в Гродно врачи смогли делать после масштабного переоснащения клиники. В больнице установили современное  оборудование. Врачи утверждают, что уже в ближайшее время такие операции станут проводить регулярно.

Святослав Савицкий, главный врач УЗ «Гродненская областная клиническая больница»:
Сегодня в области более 200 человек находятся на программном диализе, 20 человек находится на перитонеальном диализе, большинство из них в листе ожидания. Реально около 80 человек в листе ожидания. Причём этот лист ожидания общереспубликанский. Где бы сегодня не находился донор, мы имеем возможность получить донорский орган, для того, чтобы пересаживать.

# Операции по трансплантологии # Здоровье

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