В Гродно впервые пересадили пациенту почку

Новости Беларуси. Медики осваивают сложнейшие операции по всей стране. Так Гродно стал третьим городом после Минска и Гомеля, где медики успешно пересадили пациенту почку. Операция прошла в областной больнице и длилась около четырёх часов. Её провели местные специалисты под наблюдением столичных врачей- трансплантологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Могилевец, кандидат медицинских наук, хирург УЗ «Гродненская областная клиническая больница»:

Хотелось бы сказать, что первый блин был не комом. В послеоперационном периоде состояние стабильное, соответствует тяжести перенесённой операции. Трансплантат функционирует, каждый день мы отслеживаем это и лабораторно, и инструментальными методами исследования.

Сложнейшие операции в Гродно врачи смогли делать после масштабного переоснащения клиники. В больнице установили современное оборудование. Врачи утверждают, что уже в ближайшее время такие операции станут проводить регулярно.

Святослав Савицкий, главный врач УЗ «Гродненская областная клиническая больница»:

Сегодня в области более 200 человек находятся на программном диализе, 20 человек находится на перитонеальном диализе, большинство из них в листе ожидания. Реально около 80 человек в листе ожидания. Причём этот лист ожидания общереспубликанский. Где бы сегодня не находился донор, мы имеем возможность получить донорский орган, для того, чтобы пересаживать.