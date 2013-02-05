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Два образовательных учреждения закрыты в Минской области в связи с подъемом уровня заболеваемости ОРВИ

05 февраля 2013 14:20
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Новости Беларуси. Два образовательных учреждения закрыты в Минской области в связи с подъемом уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями. В частности, не работают образовательные комплексы, детские сады, средние школы в деревнях Лазовичы и Гурновщина Клецкого района. Здесь на прошлой неделе болела более 30% школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пустыми парты будут оставаться 7 дней. За это время дети должны поправить состояние здоровья.

Всего за неделю в медучреждения Минской области вследствие простудных заболеваний и гриппа обратились около 20 тысяч человек, больше половины – дети.

Анжела Голенчик, руководитель отдела эпидемиологии ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
На территории области, как и в целом в республике, наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Единственное, что хочу сказать и пояснить по этой ситуации, что именно сезонными и именно острыми респираторными инфекциями. На разных территориях Минской области по-разному идет интенсивность этого процесса. Но, в принципе, ее можно оценить как средней интенсивности.

# Вирусные заболевания # Здоровье

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