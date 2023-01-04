Уникальная разработка для ран! Как чудо-повязки будут лечить белорусов?

Новости Беларуси. 50 талантливых и инициативных белорусов получили гранты Президента на реализацию проектов в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – двое ученых-медиков из Гродно. Они хирурги. Один работает с детьми, второй со взрослыми. Но оба хотят, чтобы эффективность лечения пациентов в нашей стране только росла. Причем голосуют за это не словом, а делом. У врачей есть уникальные разработки. Инициативность ученых получила оценку на высшем уровне. Подробности.

На восстановление кожи направлена разработка Руслана Довнара, доцента 2-й кафедры хирургических болезней Гродненского медуниверситета. Он трудится над созданием прогрессивной повязки для сложных хронических ран. Лечить их будут наночастицы цветных металлов.

Руслан Довнар, доцент 2-й кафедры хирургических болезней Гродненского государственного медицинского университета:

Смысл заключается в чем – что не надо весь перевязочный материал пропитывать наночастицами. Во-первых, потому что они очень дорогие. Поэтому наша задача – чтобы они прилежали именно к ране. Наночастицы будут постепенно, как мы считаем, переходить в жидкую часть раневого отделяемого и обладать антибактериальным эффектом, стимулирующим заживление ран.

Опытный потомственный хирург и ученый Руслан Довнар схематично изображает принцип работы суперповязки. Она словно слоеный торт. Первый слой с наночастицами, затем два слоя современных отечественных сорбентов, сверху влагонепроницаемый материал. Такая конструкция поможет повысить эффективность лечения и сократить время нахождения пациента в стационаре. Опытные образцы уже сделаны. Но Руслан Довнар продолжает изучать механизмы действия наночастиц различных металлов на бактерии. Такие работы на электронном микроскопе еще никто в Беларуси не проводил.