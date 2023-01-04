Уникальная разработка для ран! Как чудо-повязки будут лечить белорусов?
Новости Беларуси. 50 талантливых и инициативных белорусов получили гранты Президента на реализацию проектов в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – двое ученых-медиков из Гродно. Они хирурги. Один работает с детьми, второй со взрослыми. Но оба хотят, чтобы эффективность лечения пациентов в нашей стране только росла. Причем голосуют за это не словом, а делом. У врачей есть уникальные разработки. Инициативность ученых получила оценку на высшем уровне. Подробности.
На восстановление кожи направлена разработка Руслана Довнара, доцента 2-й кафедры хирургических болезней Гродненского медуниверситета. Он трудится над созданием прогрессивной повязки для сложных хронических ран. Лечить их будут наночастицы цветных металлов.
Руслан Довнар, доцент 2-й кафедры хирургических болезней Гродненского государственного медицинского университета:
Смысл заключается в чем – что не надо весь перевязочный материал пропитывать наночастицами. Во-первых, потому что они очень дорогие. Поэтому наша задача – чтобы они прилежали именно к ране. Наночастицы будут постепенно, как мы считаем, переходить в жидкую часть раневого отделяемого и обладать антибактериальным эффектом, стимулирующим заживление ран.
Опытный потомственный хирург и ученый Руслан Довнар схематично изображает принцип работы суперповязки. Она словно слоеный торт. Первый слой с наночастицами, затем два слоя современных отечественных сорбентов, сверху влагонепроницаемый материал. Такая конструкция поможет повысить эффективность лечения и сократить время нахождения пациента в стационаре. Опытные образцы уже сделаны. Но Руслан Довнар продолжает изучать механизмы действия наночастиц различных металлов на бактерии. Такие работы на электронном микроскопе еще никто в Беларуси не проводил.
Руслан Довнар:
Современность нашего исследования подтверждает то, что у нас есть международная публикация, она цитируется в США, в Германии, в Китае. Поэтому, я считаю, это достаточно перспективно. Для любого ученого данный грант – это как высшая степень признания. То есть ты понимаешь, что тебя на самом высоком уровне в нашей стране признают, и не только тебя, а твои исследования, что они нужны, ты понимаешь, что надо с удвоенной, с утроенной силой продолжать исследования. Про результат, что я получил этот грант, я узнал буквально за полчаса до Нового года. И, наверное, это был самый лучший подарок на Новый год.
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