«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ

Усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах, особое внимание к прилетающим из Юго-Восточной Азии и КНР. Пассажиры проходят дополнительный контроль, в том числе с помощью тепловизоров.

Датчики настроены на выявление в потоке тех, чья температура превышает допустимые 37 градусов. Пассажиров с малейшими подозрениями на заболевание готовы изолировать и госпитализировать. Эпидемиологи проводят мониторинг ситуации.

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Мы находимся в тесном взаимодействии с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. Совместная работа позволяет нам своевременно оценивать ситуацию, которая скидывается в Минске, и принимать управленческие решения по стабилизации ситуации.

В Китае разработали метод лечения коронавируса

Причин для паники нет. Тем не менее, каждый должен помнить основные меры профилактики острых респираторных инфекций. В первую очередь это соблюдение респираторного этикета. При кашле или чихании необходимо использовать одноразовые бумажные салфетки. Тщательно мыть руки с мылом после улицы, контакта с деньгами, дверными ручками, предметами обихода, с которыми мы часто соприкасаемся. Также можно использовать антисептические средства для рук.