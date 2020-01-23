«Причин для паники нет». Но на всякий случай напоминаем вам, как не заразиться ОРВИ
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах, особое внимание к прилетающим из Юго-Восточной Азии и КНР. Пассажиры проходят дополнительный контроль, в том числе с помощью тепловизоров.
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Датчики настроены на выявление в потоке тех, чья температура превышает допустимые 37 градусов. Пассажиров с малейшими подозрениями на заболевание готовы изолировать и госпитализировать. Эпидемиологи проводят мониторинг ситуации.
Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Мы находимся в тесном взаимодействии с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. Совместная работа позволяет нам своевременно оценивать ситуацию, которая скидывается в Минске, и принимать управленческие решения по стабилизации ситуации.
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Причин для паники нет. Тем не менее, каждый должен помнить основные меры профилактики острых респираторных инфекций. В первую очередь это соблюдение респираторного этикета. При кашле или чихании необходимо использовать одноразовые бумажные салфетки. Тщательно мыть руки с мылом после улицы, контакта с деньгами, дверными ручками, предметами обихода, с которыми мы часто соприкасаемся. Также можно использовать антисептические средства для рук.
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По оценке экспертов, новый штамм коронавирус не передается никаким другим путем, кроме непосредственного контакта с заболевшим. Посылки тоже не страшны.