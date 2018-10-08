Уход за кожей лица осенью. Пять основных этапов

Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Осенью коже нужен особенный уход и это очень важно, ведь именно от него зависит красота и молодость нашего лица. В чем особенности осеннего ухода за кожей?
Каким должен быть уход за кожей осенью?
Алла Скварчевская, косметолог:
Независимо от поры года кожа всегда нуждается в гигиеническом уходе: и летом, и зимой, и осенью, и весной. Это пять основных этапов, которые необходимо всегда соблюдать.
1 этап – очищение. Для чего нам нужно очищать кожу? Для того, чтобы, например, вечером, придя с работы, снять пыль, грязь, убрать косметику.
2 этап – глубокое очищение. Маски, пилинги, скрабы.