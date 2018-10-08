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Уход за кожей лица осенью. Пять основных этапов

08 октября 2018 08:35
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Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Осенью коже нужен особенный уход и это очень важно, ведь именно от него зависит красота и молодость нашего лица. В чем особенности осеннего ухода за кожей?

Каким должен быть уход за кожей осенью?

Алла Скварчевская, косметолог:
Независимо от поры года кожа всегда нуждается в гигиеническом уходе: и летом, и зимой, и осенью, и весной. Это пять основных этапов, которые необходимо всегда соблюдать.

1 этап – очищение. Для чего нам нужно очищать кожу? Для того, чтобы, например, вечером, придя с работы, снять пыль, грязь, убрать косметику.

2 этап – глубокое очищение. Маски, пилинги, скрабы.

Уход за кожей лица осенью. Пять основных этапов -1

3 этап тонизирование. Тоник является завершающим этапом очищения, тоник восстанавливает наш pH

4 этап – увлажнение. Это тот этап, который нам нужен всегда. Кожу нужно увлажнять.

Уход за кожей лица осенью. Пять основных этапов -4

5 этап это защита. Это ВВ-, это СС-кремы, это рассыпчатые минеральные пудры.

Какие салонные процедуры нужно делать для лица осенью, чтобы оно выглядело здоровым и сияющим? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Косметология # Здоровье # Юлия Самусенко # Алла Скварчевская # Фотофакт # Консультация врача

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