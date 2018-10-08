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Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки

08 октября 2018 08:09
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Под жестким контролем! Именно так можно описать проверку качества, которую проходят зарубежные и белорусские лекарства, прежде чем оказаться в аптеках. До поступления в продажу медпрепараты тщательно проверяются в специальных лабораториях по всем показателям.  

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-1

Наталья Капитулец, ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:  
Лекарственные средства контролировались по таким основным показателям как специфическая активность и безопасность. Для этого используются различные методы – это и способность вакцин стимулировать выработку специфических антител или активное вещество в каком-то препарате и его количественное содержание, однородность дозированных единиц в препарате.    

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-4

Даже если лекарства прошли проверку на отлично, они все равно продолжают находиться под пристальным вниманием Минздрава и ежеквартально подвергаются очередным испытаниям. К слову, процесс контроля качества препаратов – процедура дорогостоящая, многоступенчатая и не быстрая: занимает пятнадцать дней.  

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-7

Юлия Гурин, младший научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:  
В стакане у нас находится вода, температура которой поддерживается 37 градусов Цельсия и сейчас будем определять время. Для того, чтобы их распадаемость была за определенное время, которое необходимо для того, чтобы активные компоненты правильно воздействовали на организм человека.  

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-10

Наталья Капитулец:  
Лекарственные средства, которые ввозятся на территорию РБ поступают в лабораторию с актом отбора образцов и далее осуществляется его контроль качества.  

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-13

Казалось бы, опечатка в инструкции по применению или не тот цвет упаковки. Но даже эти «мелочи» могут стать причиной для отзыва с рынка всей партии. Любые несоответствия с документами, которые были заявлены при регистрации препарата, считается нарушением и основанием не допустить лекарство в реализацию.   

Наталья Капитулец:    
В этом помещении осуществляется контроль качества лекарственных средств с использованием иммунохимических методов анализа – это методы, основанные на специфическом взаимодействии антигена с антителом.    

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-16

Проверять качество медикаментов квалифицированным сотрудникам лаборатории помогает новейшая техника, а также подопытные мыши, кролики и даже морские свинки.  

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-19

Татьяна Моисеенко, ведущий лаборант:  
Сейчас мы находимся в помещении, где испытываются кролики, по методике пирогенность. Здесь мы в основном проводим на иммунобиологических препаратах, вводятся внутривенно им. И наблюдаем за температурой кроликов. Идет испытание лекарственных препаратов, в основном иммунобиологических, подтверждаем качественность продуктов.   

Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки-22

# Медицина # Здоровье # Наталья Капитулец # Юлия Гурин # Татьяна Моисеенко # Фотофакт # Медицина

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