Показываем лабораторию, в которой проверяют лекарства, прежде чем они попадают в аптеки

Под жестким контролем! Именно так можно описать проверку качества, которую проходят зарубежные и белорусские лекарства, прежде чем оказаться в аптеках. До поступления в продажу медпрепараты тщательно проверяются в специальных лабораториях по всем показателям.

Наталья Капитулец, ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Лекарственные средства контролировались по таким основным показателям как специфическая активность и безопасность. Для этого используются различные методы – это и способность вакцин стимулировать выработку специфических антител или активное вещество в каком-то препарате и его количественное содержание, однородность дозированных единиц в препарате.

Даже если лекарства прошли проверку на отлично, они все равно продолжают находиться под пристальным вниманием Минздрава и ежеквартально подвергаются очередным испытаниям. К слову, процесс контроля качества препаратов – процедура дорогостоящая, многоступенчатая и не быстрая: занимает пятнадцать дней.

Юлия Гурин, младший научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

В стакане у нас находится вода, температура которой поддерживается 37 градусов Цельсия и сейчас будем определять время. Для того, чтобы их распадаемость была за определенное время, которое необходимо для того, чтобы активные компоненты правильно воздействовали на организм человека.

Наталья Капитулец:

Лекарственные средства, которые ввозятся на территорию РБ поступают в лабораторию с актом отбора образцов и далее осуществляется его контроль качества.

Казалось бы, опечатка в инструкции по применению или не тот цвет упаковки. Но даже эти «мелочи» могут стать причиной для отзыва с рынка всей партии. Любые несоответствия с документами, которые были заявлены при регистрации препарата, считается нарушением и основанием не допустить лекарство в реализацию. Наталья Капитулец:

В этом помещении осуществляется контроль качества лекарственных средств с использованием иммунохимических методов анализа – это методы, основанные на специфическом взаимодействии антигена с антителом.

Проверять качество медикаментов квалифицированным сотрудникам лаборатории помогает новейшая техника, а также подопытные мыши, кролики и даже морские свинки.