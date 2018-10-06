Первые в Минской области соревнования среди бригад скорой помощи проходят в Узде

Новости Беларуси. Каждая секунда на вес золота. Впервые в Минской области проходят соревнования среди бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узде за звание лучшей борются более 20 команд. Для учения был даже имитирован взрыв.

Дальше же все по-настоящему – медикам необходимо было за 10 минут опросить пациентов, поставить диагноз и оказать помощь.

В такой экстренной ситуации, конечно, в первую очередь оценивают качество оказания помощи. Однако не стоит забывать и о том, как грамотно распределить обязанности в команде.