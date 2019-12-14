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Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов

14 декабря 2019 10:29
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Валерия Борисевич, корреспондент:
Сегодня мы приехали к арт-директору Школы красоты, судье международных чемпионатов и создателю линейки кистей Инне Леута. Она будет рассказывать, как ухаживать за кожей, чтобы выглядеть на все 100.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-1

Инна Леута, визажист:
Встаю я достаточно рано для того, чтобы уделить время себе.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-4

Начну с утреннего умывания. Я использую специальные целлюлозные губки, потому что они немного еще и скрабируют.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-7

Наношу сразу же на лицо гидрофильное масло. Оно очень хорошо и мягко очищает, особенно удаляет косметику.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-10

Тоник существует для того, чтобы тонизировать кожу и восстанавливать ваш баланс кожи. Обязательно сыворотка, желательно с наличием гиалуроновой кислоты.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-13

После сыворотки наношу капельку масла, которое я уже впоследствии использую как базу под макияж.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-16

Не забываем про пилинги. Я люблю мягкие в виде скаток. Также я использую гидрогелевые маски для лица. Это маска, которая выравнивает и напитывает кожу. Снимаешь ее и просто красота!

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-19

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-21

С возрастом, все-таки, нужно добавлять и декор. Для того, чтобы использовать декор, должен присутствовать весь тот арсенал ухода, о котором я рассказала вам ранее. Рекомендую обратить свое внимание на глянцевый, светоотражающий и отталкивающий свет тональный крем.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-24

В область под глазами мы используем специальные консилеры. Эта текстура со светоотражением с небольшой фиксацией и несветлая по тону. Так более персиковые оттенки у нас в ходу. Я всегда наношу консилеры плоской кисточкой на зону нашего синяка. И вторая зона – это зона переносицы.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-27

Далее у нас – припудривание. С пудрой такая же история. Если кожа жирная, то можно центральную зону припудрить матовой пудрой, но на объемные части: на спинку носа, подбородок и на лоб добавить со светоотражением. Не оставлять лицо без скульптуры. Потом пройтись таким мягким матовым бронзером.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-30

Не забывайте про здоровый свежий румянец. Используйте румяна теплого либо холодного оттенка. Я не веду от центра наружу, я обычно веду из тени к центру. Вы всегда можете использовать кремовые румяна в качестве помады, слегка растушевать по губам.

Ухаживаем за лицом грамотно. 7 советов-33

# Красота # Здоровье # Инна Леута # Фотофакт # Полезные советы

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