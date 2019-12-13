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Хотите похудеть? Этот комплекс упражнений вам поможет

13 декабря 2019 07:43
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Максим Федоров, инструктор тренажерного зала:
Я вам покажу комплекс упражнений, который направлен на похудение. Он состоит из пяти упражнений, каждое из которых будет выполняться по минуте и между которыми будет отдых всего 1 минута.

Хотите похудеть? Этот комплекс упражнений вам поможет-1

Какие упражнения входят в данный комплекс? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Хотите похудеть? Этот комплекс упражнений вам поможет-4

# Фитнес # Здоровье # Максим Федоров # Фотофакт # Здоровье

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