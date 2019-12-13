Хотите похудеть? Этот комплекс упражнений вам поможет

Максим Федоров, инструктор тренажерного зала:
Я вам покажу комплекс упражнений, который направлен на похудение. Он состоит из пяти упражнений, каждое из которых будет выполняться по минуте и между которыми будет отдых всего 1 минута.
Максим Федоров, инструктор тренажерного зала:
Я вам покажу комплекс упражнений, который направлен на похудение. Он состоит из пяти упражнений, каждое из которых будет выполняться по минуте и между которыми будет отдых всего 1 минута.
Какие упражнения входят в данный комплекс? Узнаете, посмотрев видеоматериал.