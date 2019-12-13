Вяжут шапочки и делают «гнёзда». Как неравнодушные белорусы помогают спасать недоношенных детей

Чем раньше малыш появился на свет, тем больше времени не хватило организму, чтобы подготовиться к рождению. Органы таких деток формируются не внутри мамы, как это задумано природой, а в специальных кювезах под круглосуточным наблюдением врачей.

В программе «Специальный репортаж» показываем специальные инкубаторы, которые воссоздают условия утробы – нужную температуру и влажность, а также помогают детям дышать.

Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:

Мы имеем возможность измерить массу тела ребёнка, не вынимая его из инкубатора. Мы имеем возможность сделать рентгенограмму и не класть под него рентгеновскую плёночку для того, чтобы ребёночка не охлаждать и не тревожить его.

ДЦП, бронхолёгочная дисплазия, тугоухость, ретинопатия – это далеко не полный список угроз недоношенному ребёнку. И хотя 60 процентов «поспешат» вырастают абсолютно здоровыми, при рождении «торопыжка» получает с десяток диагнозов под вопросом.

Дальше этих малюток ежедневно осматривают узкопрофильные врачи – офтальмологи, неврологи, ЛОРы. При необходимости в центре проводятся даже сложнейшие операции. Здесь борются за каждую жизнь.

Оксана Свирская:

Мы имеем всю диагностическую базу у себя в активе для того, чтобы сделать диагностику. Провести функциональные исследования – это и нейросонографию, и УЗИ брюшной полости, это может быть и эхокардиография, мы делаем рентгенограмму на месте. Все лабораторные исследования и анализы, конечно, забираются на месте у ребёночка. Если необходимы нам консультанты, они к нам приезжают.

Ольга Рудая, врач-офтальмолог педиатрического отделения для недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:

Самая основная наша проблема – это ретинопатия недоношенных. Таких детей бывает много у нас. Транспортировку дети могут переносить плохо. Всегда транспортировка ухудшает состояние, и глаз, в том числе. Поэтому самое рациональное решение – оперировать детей прямо здесь, в отделении.

В реанимации малыш проводит от нескольких часов до нескольких месяцев. И хотя теперь родители могут навещать крошек и здесь, полноценным общение мамы и папы с недоношенным ребёнком становится, лишь когда младенец начинает самостоятельно дышать и держать температуру. Тогда его переводят на новый этап жизни – этажом выше – в отделение выхаживания недоношенных.

Отделение выхаживания – СПА для спасённых – кювезы с подогреваемыми матрасами, ванночки, бесконечные массажи и космические технологии. В этой кроватке сухой инверсии кварцевый песок подаётся под большим давлением, что даёт ребёнку ощущение невесомости.

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:

Это хорошо для развития головного мозга, особенно там, где есть тяжёлые нарушения. И кроме этого мы этой методикой пробуем справляться с дыхательной недостаточностью детей, у которых развивается фиброз. Это массаж получается такой.

Здесь важна каждая мелочь. Вязаные шерстяные носочки и шапочки – отнюдь не милый аксессуар, а метод стимуляции и раздражения, чтобы крошка не забывала дышать. Кстати, вяжут их работники реанимаций и отделений для недоношенных, а также неравнодушные мамы, многие из которых сами однажды узнали, что стоит за коротким «преждевременные роды».

Анжела Чувыкина, член Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:

Чтобы глазки радовались, когда они приходят навещать своих детей. Очень приятно видеть малышей в этих носочках, шапочках, жилеточках. Они, как говорят многие, «мимимишные».

Имеют своё значение и чехлы на кювезы. Они не просто создают настроение, а спасают зрение и слух малышей. Божена Комель, молодая мама:

Красочные, весёлые, было удобно то, что со всех сторон они поднимались. И можно было со всех сторон посмотреть малыша.

Валерий Закиржанов, врач-неонатолог отделения для новорождённых детей Молодечненской детской больницы:

Новорождённый ребёнок ещё полностью не готов к пребыванию в данной среде, чехлы делают хорошее затемнение, защищают от лишнего света, от лишнего шума и движений, к которым ребёнок ещё не готов.

Интересно, что и это – маленькая ниточка добра. Раньше чехлы встречались далеко не во всех роддомах – дорого. Чтобы исправить ситуацию, молодая мама Марина Бегункова запустила сбор денег на краудфандинговой платформе.

Отозвались белорусы дважды и помогли ей сшить и отправить яркие накидки даже в отдалённые роддома Беларуси.