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Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков

13 ноября 2019 08:07
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Новости Беларуси. Разработка совместного препарата позволит более эффективно бороться с микробными инфекциями. Научно-практический проект уже утверждён,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков-1

Шестая по счёту встреча белорусских и российских специалистов завершилась и рядом других важных договоренностей. Учёные планируют взаимодействовать в области радиодиагностики и протонных технологий, совместно развивать цифровую и телемедицину.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков-4

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России:
Мы, на самом деле, не только партнёрствуем, но и дружим. У нас очень тесный, конструктивный, взаимный контакт. Взаимообогащающий. Мы с гордостью и радостью следим за успехами белорусской медицины, белорусского здравоохранения и открыты к любому общению и взаимному обучению.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков-7

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Часть специалистов останется еще в Минске для того, чтобы на уровне экспертов продолжить обсуждение этих вопросов. Веронику Игоревну мы уже любезно пригласили к нам еще раз. Мы получили аналогичное приглашение для того, чтобы общаться на уровне экспертов. И эти контакты будут поддерживаться.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков-10



Врачи двух стран плодотворно сотрудничают в рамках Союзного государства. Действуют программы по лечению искривления позвоночников у детей, ДНК-идентификации, использованию стволовых клеток.

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков-12

Следующим общим шагом на пути к высокотехнологичной медицине станет взаимодействие в лечении онкологии.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

# Белорусские лекарства # Здоровье # Владимир Караник # Вероника Скворцова # Фотофакт

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