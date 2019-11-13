Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков

Новости Беларуси. Разработка совместного препарата позволит более эффективно бороться с микробными инфекциями. Научно-практический проект уже утверждён, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестая по счёту встреча белорусских и российских специалистов завершилась и рядом других важных договоренностей. Учёные планируют взаимодействовать в области радиодиагностики и протонных технологий, совместно развивать цифровую и телемедицину.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России:

Мы, на самом деле, не только партнёрствуем, но и дружим. У нас очень тесный, конструктивный, взаимный контакт. Взаимообогащающий. Мы с гордостью и радостью следим за успехами белорусской медицины, белорусского здравоохранения и открыты к любому общению и взаимному обучению.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Часть специалистов останется еще в Минске для того, чтобы на уровне экспертов продолжить обсуждение этих вопросов. Веронику Игоревну мы уже любезно пригласили к нам еще раз. Мы получили аналогичное приглашение для того, чтобы общаться на уровне экспертов. И эти контакты будут поддерживаться.





Врачи двух стран плодотворно сотрудничают в рамках Союзного государства. Действуют программы по лечению искривления позвоночников у детей, ДНК-идентификации, использованию стволовых клеток.