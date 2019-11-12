Ролл и сырники из тофу. Что необычного едят вегетарианцы?

Вы рекомендуете своим пациентам практиковать вегетарианство? Марта Марудова, диетолог:

Я сказала бы околовегетарианство, когда мы заменяем жирные сорта мяса растительным белком, например, тофу. Этот продукт в два раза калорийнее, чем мясо, где небольшой процент жирности, по вкусу очень вкусный, много белка и можно добавлять в любое блюдо без вреда для фигуры.

Может ли вегетарианец жить полноценной жизнью, питаясь только растительными продуктами? Марта Марудова:

Безусловно, жить может. С другой стороны, есть ряд категорий людей, которым вегетарианство не показано, – это лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди, это совсем маленькие дети, когда продукты животного происхождения желательно добавлять в их рацион.