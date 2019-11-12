Ролл и сырники из тофу. Что необычного едят вегетарианцы?
Вы рекомендуете своим пациентам практиковать вегетарианство?
Марта Марудова, диетолог:
Я сказала бы околовегетарианство, когда мы заменяем жирные сорта мяса растительным белком, например, тофу. Этот продукт в два раза калорийнее, чем мясо, где небольшой процент жирности, по вкусу очень вкусный, много белка и можно добавлять в любое блюдо без вреда для фигуры.
Может ли вегетарианец жить полноценной жизнью, питаясь только растительными продуктами?
Марта Марудова:
Безусловно, жить может. С другой стороны, есть ряд категорий людей, которым вегетарианство не показано, – это лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди, это совсем маленькие дети, когда продукты животного происхождения желательно добавлять в их рацион.
Если человек становится на путь вегетарианства как философии не убийства, я отношусь к этому очень уважительно, но при этом нужно не забывать не носить кожаную обувь и норковую шубу.
Какие необычные блюда едят вегетарианцы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.