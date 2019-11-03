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Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

03 ноября 2019 11:50
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Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии-1

Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии-4

Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация – какое звено самое сильное в белорусской онкологии?
– Самое эффективное – это профилактика.
– Есть ли виды опухолей, которые белорусские онкологи не берутся лечить?
– На сегодняшний момент все методики, которые существуют в мире, представлены в Республике Беларусь.
– Удастся ли сократить очереди на онкологические операции?
– Главное, чтобы этот период ожидания негативно не сказывался на течении онкологического процесса.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии-7

Итак, смотрите 3 ноября в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии-10

# Онкология # Здоровье # Владимир Караник # Юлия Огнева # Фотофакт

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