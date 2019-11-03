Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.
– Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация – какое звено самое сильное в белорусской онкологии?
– Самое эффективное – это профилактика.
– Есть ли виды опухолей, которые белорусские онкологи не берутся лечить?
– На сегодняшний момент все методики, которые существуют в мире, представлены в Республике Беларусь.
– Удастся ли сократить очереди на онкологические операции?
– Главное, чтобы этот период ожидания негативно не сказывался на течении онкологического процесса.
Итак, смотрите 3 ноября в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.