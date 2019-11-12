Как избавиться от морщин в домашних условиях с помощью мезороллера?
Валерия Борисевич, корреспондент:
Чтобы оставаться всегда молодой и красивой, стоит уже с 25 лет уделять внимание своей коже. С чем мы используем мезороллер?
Катерина Могильницкая, косметолог:
В комплексе с мезороллером мы подбираем сыворотку индивидуально под тип кожи пациента. В вашем случае у меня стоит цель проработать немного темные круги под глазами и мелкие мимические морщины, поэтому я выбрала сыворотку с гиалуроновой кислотой.
В стерильном шприце у нас набранный раствор с гиалуроновой кислотой и витаминами. Мы наносим его на лицо, круговыми движениями распределяем этот состав и начинаем прорабатывать. Пациент может ощущать легкое покалывание.
После процедуры в течение 15-30 минут может оставаться покраснение и легкое жжение. После процедуры рекомендую соблюдать правила гигиены, не посещать сауны, бассейны в течение недели и наносить защитный крем.
В домашних условиях рекомендую использовать мезороллер один раз в 7-10 дней в зависимости от чувствительности вашей кожи.
Как проводят процедуру по избавлению морщин с помощью мезороллера? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
За создание материала благодарим ОАО «Ружанский»!
*На правах рекламы.