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Как избавиться от морщин в домашних условиях с помощью мезороллера?

12 ноября 2019 08:56
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Валерия Борисевич, корреспондент:
Чтобы оставаться всегда молодой и красивой, стоит уже с 25 лет уделять внимание своей коже. С чем мы используем мезороллер?

Катерина Могильницкая, косметолог:
В комплексе с мезороллером мы подбираем сыворотку индивидуально под тип кожи пациента. В вашем случае у меня стоит цель проработать немного темные круги под глазами и мелкие мимические морщины, поэтому я выбрала сыворотку с гиалуроновой кислотой.

Как избавиться от морщин в домашних условиях с помощью мезороллера? -1

В стерильном шприце у нас набранный раствор с гиалуроновой кислотой и витаминами. Мы наносим его на лицо, круговыми движениями распределяем этот состав и начинаем прорабатывать. Пациент может ощущать легкое покалывание.

Как избавиться от морщин в домашних условиях с помощью мезороллера? -4

После процедуры в течение 15-30 минут может оставаться покраснение и легкое жжение. После процедуры рекомендую соблюдать правила гигиены, не посещать сауны, бассейны в течение недели и наносить защитный крем.

В домашних условиях рекомендую использовать мезороллер один раз в 7-10 дней в зависимости от чувствительности вашей кожи.

Как проводят процедуру по избавлению морщин с помощью мезороллера? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

За создание материала благодарим ОАО «Ружанский»!

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Как избавиться от морщин в домашних условиях с помощью мезороллера? -7

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