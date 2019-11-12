Как избавиться от морщин в домашних условиях с помощью мезороллера?

Валерия Борисевич, корреспондент:

Чтобы оставаться всегда молодой и красивой, стоит уже с 25 лет уделять внимание своей коже. С чем мы используем мезороллер?

Катерина Могильницкая, косметолог:

В комплексе с мезороллером мы подбираем сыворотку индивидуально под тип кожи пациента. В вашем случае у меня стоит цель проработать немного темные круги под глазами и мелкие мимические морщины, поэтому я выбрала сыворотку с гиалуроновой кислотой.