Почему опасно слушать громкую музыку в наушниках? Рассказывает врач

Выбрать хорошие и качественные наушники в 2021 году непросто. Аксессуар становится популярнее с каждым годом, и сегодня на рынке их много видов: проводные, беспроводные, накладные и внутриканальные.

Андрей Власов, менеджер по продажам:

Беспроводные наушники удобны тем, что вы можете заниматься спортом, быть активным, они будут на вас и вы не будете ничем не обременены. Провода не будут мешать двигаться и сковывать движения.

Проводные имеют место быть. Они очень классные тем людям, которые заморачиваются на качестве звука.

Если мы говорим про плюсы, то у беспроводных – это мобильность и комфорт. У проводных плюс – это цена. Как правило, проводные наушники дешевые, вы можете позволить их купить себе гораздо чаще, чем беспроводные.

Если говорить о долговечности, проводные наушники, в силу того, что не имеют элементов питания для зарядки, займут лидирующую позицию. Андрей Власов:

На сегодня качество звука у обоих типов наушников примерно одинаковое. Самое главное, чтобы они поддерживали функцию шумоподавления. Если вы рассматриваете наушники в ценовом сегменте, то самое главное – купить проверенного бренда наушники. Не гнаться за дешевизной, посмотрите на цену-качество и постарайтесь выбрать те наушники, которые понравятся и подойдут вам как визуально, так и по слуховым ощущениям.

Сегодня мы используем наушники каждый день: за завтраком, по дороге на работу, для прослушивания музыки или аудиокниг. Никто не спорит, что это удобно, но есть обратная сторона медали: ухудшение слуха. Борис Власов, отоларинголог:

В большинстве случаев начинается все или с ушного шума, или с того, что пациенты начинают жаловаться на то, что они переспрашивают. Это указывает на то, что у данного пациента нарушилось восприятие каких-то определенных частот.

На какой же громкости и сколько часов в день мы можем слушать музыку, чтобы это было безопасно для организма? Борис Власов:

Тут немножко будет индивидуально, потому что запас прочности у каждого организма свой, но обычно мы рекомендуем пользоваться наушниками так, чтобы они не мешали воспринимать окружающие шумы. Если звук от наушников такой силы, что пользователь не слышит то, что происходит вокруг, я рекомендую звук убавить.

Любителям засыпать с музыкой в ушах на заметку. Постарайтесь как можно скорее отказаться от этой привычки, потому что последствия могут быть печальными. Борис Власов:

Есть наушники, которые вставляются в слуховой проход. Они являются инородным телом и при длительном пребывании в ушах могут спровоцировать наружные отиты, серные пробки.

Особую опасность представляют микронаушники. Конечно, в повседневной жизни ими никто не пользуется, но в период зачетов и экзаменов студенты часто прибегают к их помощи. Борис Власов:

Анатомия слухового прохода у каждого индивидуальна. И когда микронаушник попадает глубоко в слуховой проход, извлечь его самостоятельно уже не получается. К нам обращаются пациенты иногда с травмами слухового прохода, которые они сделали собственноручно или при помощи своих близких при попытках извлечь инородное тело. Такие случаи чаще всего требуют госпитализации в стационар.

Чаще давайте органам слуха отдыхать, старайтесь найти время посидеть в тишине и послушать звуки природы. Не используйте наушники в метро и других местах с высоким уровнем шума. Борис Власов:

Не использовать запредельные звуки, потому что есть определенные пороги, когда наш слуховой анализатор начинает испытывать чрезмерные нагрузки. Это влияет негативно не только на слуховой нерв, но и на головной мозг.