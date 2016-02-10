Три новые поликлиники запроектированы в Минске: две – в Каменной горке и одна – в Брилевичах

Новости Беларуси. Три новые поликлиники запроектированы в столице: две – в Каменной горке – взрослая и детская. Еще одна для несовершеннолетних – в Брилевичах. Об этом сообщили 10 февраля сообщили на пресс-конференции в Мингорисполкоме.

В целом, столичный сектор здравоохранения ожидает серьезная модернизация – на эти цели выделены почти два триллиона рублей. Они пойдут на строительство новых корпусов больниц и капитальный ремонт других медицинских учреждений.

Среди прочего в отношениях «Врач – пациент» добавится «электронная составляющая», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Будет установлено порядка 150 комплектов электронной очереди. Устройства показали свою эффективность в части организации потока пациентов, уменьшения конфликтных ситуаций. Цель этого года по информатизации – развитие каждого учреждения именно для создания электронной карты пациента.

Электронная карточка пациента в 2017 году начнет действовать во всех больницах и поликлиниках, в которых уже появляются врачи общей практики.. Их еще называют «семейные» – специалисты широкого медицинского профиля.

Людмила Луговец, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Каждый пациент хочет, чтобы у него был свой врач. Чтобы он мог прийти к одному и врач мог посмотреть его, оценить его здоровье. Сегодня этими всеми достоинствами и обладают наши врачи, которых мы готовим с общего года более углубленно именно по принципу работы врача общей практики.