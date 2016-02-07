Виктор Кохнюк: В Беларуси онкологические заболевания как причина смерти находятся на втором месте после сердечно-сосудистых

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает заместитель директора по хирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова» Виктор Кохнюк.

Ежегодно онкологические заболевания находят примерно у 40 тысяч белорусов. На сегодняшний день рак, как и раньше, после сердечно-сосудистых заболеваний самый страшный приговор?

Виктор Кохнюк:

Ежегодно в Беларуси появляется плюс одна тысяча пациентов со злокачественным образованием. Скажем, если три года назад было 42 тысячи выявлено, в позапрошлом году – 43 тысячи, и так далее. Но вылечивается больше половины пациентов. Те, у кого установлен диагноз. Скажем, в 2010 году установили диагноз у 100 человек, из них 50 до 60 проживет пять лет. То есть в 2015 году их них 50-60 были излечены и здоровы. Вот это надо показывать по телевидению. Излеченные пациенты, которые долго живут, и живут хорошо, без особых жалоб. От 50 до 60. Это мировая цифра, и у нас она такая же. Мне кажется, иногда в беседе, на бытовом уровне с кем-то общаешься, и когда спрашиваю, как вы думаете, мы выявили в этом году столько пациентов с раком различной локализации, сколько из них будет жить пять лет, люди могут назвать цифры 5%, или 7%, или 10%. Это значит, что СМИ об этом мало говорят и пишут.

В нашей стране как причина смерти онкологические заболевания находятся на втором месте после сердечно-сосудистых. В ряде стран мира (например, в Канаде, в других) смертность от онкологических заболеваний вышла на первое место, обогнав таковую от болезней сердечно-сосудистой системы.

Какое место в мире занимают белорусские медики? К нам вообще едут лечиться от злокачественных образований иностранцы?

Виктор Кохнюк:

Да, достаточно много. Причем, в основном, конечно, это наши соседи, жители постсоветских республик (Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан), но бывают и из европейских государств отдельно пациенты. Бывают пациенты из Африки и даже из латинской Америки. Это единичные пациенты, однако они здесь на лечении бывают. И, конечно, для нас это имеет большое значение. Это поднимает имидж нашего белорусского здравоохранения, нашей белорусской онкологии. Кроме того, это позволяет зарабатывать деньги для того, чтобы, опять-таки, использовать их для приобретения нового оборудования, для того, чтобы повысить заработную плату части сотрудников. То есть это дело важное и взаимовыгодное.

Отечественная фармацевтика какие-то лекарства производит, которые помогают бороться с онкологическими заболеваниями?

Виктор Кохнюк:

Несомненно, имеется целый ряд препаратов для лечения онкологических болезней. У нас проведены клинические испытания, и ни в одном случае не было таких ситуаций, что наши белорусские лекарства по эффективности уступают зарубежным. Цена значительно ниже. И я хотел бы сказать, что все-таки идеально, когда и индивидуальный подход при лечении пациента применяется. Но тем не менее имеются алгоритмы лечения злокачественных образований, которые утверждены Министерством здравоохранения, где прописан перечень манипуляций, включая операции, лучевую терапию, лекарственные противоопухолевые препараты, которые получают пациенты бесплатно.

Белорусы, у которых были найдены злокачественные образования, лечатся бесплатно.

Виктор Кохнюк:

Только бесплатно.

Какие симптомы должны заставить человека обратиться к врачу-онкологу?

Виктор Кохнюк:

Для каждой локализации злокачественного образования характерны свои симптомы. Если человек увидел, что с ним это происходит, должен идти к врачу. Тем не менее мир немножко идет сегодня по-другому. Понимая, что онкологические заболевания – это болезни пожилых людей, то с определенного возраста, несмотря на то, что человек не имеет никаких жалоб и считает себя здоровым, его приглашают для того, чтобы он прошел определенный перечень исследований. Так называемый скрининг злокачественных заболеваний верхних локализаций. Вот это то, чем мы тоже как методологический республиканский центр занимаемся. И, в частности, занимаемся выявлением на ранней стадии рака женских половых органов, молочных желез, колоректального рака, то есть рака кишечника, опухоли легкого. То есть тех заболеваний, которые в структуре заболеваемости находятся на первых местах. Это исключительно важно, потому что если заболевание выявлено на ранних стадиях, эффективность излечения высокая –достигает почти 90-95%. При этом затраты на это лечение тоже минимальные.

У вас в центре недавно появился позитронно-эмиссионный центр. Что это?

Виктор Кохнюк:

Если обычными методами исследования, скажем, используя лучевую диагностику или ультразвуковую, мы не можем выявить маленькую опухоль, которая имеет размер 2 мм, то при полощи позитронно-эмиссионной томографии, которая основана на метаболической диагностике, это позволяет выявить и, значит, правильно поставить диагноз, его распространенность и правильно поставить лечение.

Не могу в конце беседы не привести пример с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. У нее не было рака, но якобы была предрасположенность к раку груди. Она удалили молочные железы, вставила ненастоящую грудь. Вы как к этому относитесь? Это профилактика?

Виктор Кохнюк:

Это профилактика. И мы это все делаем. Я думаю, примерно два человека в неделю оперируются, особенно если в одной молочной железе выявлен рак, другая здоровая (раньше мы с ней ничего не делали), но если выявляется мутация в гене, который может вызвать превращение злокачественной опухоли в другой молочной железе, она профилактически удаляется. Я повторяю: такие операции делаются в неделю две. Значит, в месяц – 5-6, а то и больше. У нас, в нашем центре.