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Столбцовская районная больница: современный формат медицины в малом городе

07 февраля 2016 10:55
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Новости Беларуси. Современный формат медицины в провинции. Десятки больниц, поликлиник и сельских амбулаторий в Минской области за последние несколько лет обрели новый вид. Реконструкцию проводят с максимальным эффектом и экономно – хозяйственным способом. О новых условиях на пользу здоровья этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Столбцовская районная больница одна из крупнейших в столичном регионе. Здоровье местных жителей обеспечивают не только в райцентре, но и на селе. Работают две участковые больницы, а так же 10 амбулаторий и 14 фельдшерско-акушерских пунктов.

Главная задача людей в белых халатах не только поставить правильный диагноз, но и создать условия, чтобы время пребывания в поликлинике или больнице для пациентов было максимально приятным.

Еще пару лет назад с этим были большие проблемы. Главными спутниками пациентов были большие очереди в кабинеты врачей, а сама же больница требовала капитального ремонта.

Выходом стала модернизация хозяйственным способом, когда к строительным работам подключаются сами медики. Они разрабатывают дизайн-проект и контролируют результат. С финансированием помог областной бюджет. В Столбцах программа стартовала в 2014-м году.

Новый главный врач больницы, Светлана Здиславован Глебко, которая приступила к работе меньше года назад, сумела активизировать работы. Первые успехи  ремонта медучреждения можно увидеть уже сейчас. 

Подробности смотрите на видео!

# Медицина # Здоровье

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