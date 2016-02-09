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Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог УЗ «Городская клиническая больница №10» г.Минска на СТВ

09 февраля 2016 07:31
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С какими проблемами чаще всего сталкиваются белорусы?

Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог УЗ «Городская клиническая больница №10» г.Минска:
Чаще всего – жалобы на болезненные ощущения в животе, вздутие, метеоризм, расстройство стула, изжога. Диагноз «гастрит» у нас раньше ставился очень часто, стоит человеку пожаловаться. Но сейчас – это неправильно. Диагноз «гастрит» – сугубо морфологический диагноз. Только после взятие биопсии из желудка, можно поставить такой диагноз.

Какие сейчас есть методы изучения желудочно-кишечного тракта.

Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог УЗ «Городская клиническая больница №10» г.Минска:
Если человек молодого возраста, у него не отягощен анамнез по серьёзным заболеваниям желудка, можно для начала ограничиться дыхательным тестом на хеликобактер пилори. На сегодняшний момент считается, именно она является причиной заболеваний, связанных с желудком.  Для этого нужно сдать дыхательный тест на хеликобактер пилори или анализ крови.

# Здоровье # Фотофакт # Консультация врача # Анна Юркевич

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