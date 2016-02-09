Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог УЗ «Городская клиническая больница №10» г.Минска на СТВ

С какими проблемами чаще всего сталкиваются белорусы?

Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог УЗ «Городская клиническая больница №10» г.Минска:

Чаще всего – жалобы на болезненные ощущения в животе, вздутие, метеоризм, расстройство стула, изжога. Диагноз «гастрит» у нас раньше ставился очень часто, стоит человеку пожаловаться. Но сейчас – это неправильно. Диагноз «гастрит» – сугубо морфологический диагноз. Только после взятие биопсии из желудка, можно поставить такой диагноз.

Какие сейчас есть методы изучения желудочно-кишечного тракта.

Анна Юркевич, врач-гастроэнтеролог УЗ «Городская клиническая больница №10» г.Минска:

Если человек молодого возраста, у него не отягощен анамнез по серьёзным заболеваниям желудка, можно для начала ограничиться дыхательным тестом на хеликобактер пилори. На сегодняшний момент считается, именно она является причиной заболеваний, связанных с желудком. Для этого нужно сдать дыхательный тест на хеликобактер пилори или анализ крови.