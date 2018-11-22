Три эффективных народных средства по уходу за волосами зимой

Зима всё более активно вступает в свои права. А вместе с ней в нашем гардеробе главное место отводится теплым пуховикам с капюшоном и шапкам. Как сберечь волосы от трикотажного плена и сохранить здоровый блеск?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова.

Есть ли народные средства по уходу за волосами?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:

Очень здорово – кислое молоко, желток яйца, если вы блондинка. А если вы брюнетка, у вас есть сальность волоса, туда нужен спиртовой раствор и все берут мёд, коньяк. Нужно знать текстуру волоса. Сегодня медицина хорошо работает по структуре волоса.