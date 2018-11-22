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Три эффективных народных средства по уходу за волосами зимой

22 ноября 2018 09:40
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Зима всё более активно вступает в свои права. А вместе с ней в нашем гардеробе главное место отводится теплым пуховикам с капюшоном и шапкам. Как сберечь волосы от трикотажного плена и сохранить здоровый блеск?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ парикмахер-модельер Людмила Бразговка и парикмахер-колорист Анна Давыдова.

Есть ли народные средства по уходу за волосами?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Очень здорово – кислое молоко, желток яйца, если вы блондинка. А если вы брюнетка, у вас есть сальность волоса, туда нужен спиртовой раствор и все берут мёд, коньяк. Нужно знать текстуру волоса. Сегодня медицина хорошо работает по структуре волоса.

Три эффективных народных средства по уходу за волосами зимой-1

Если волосы сильно выпадают, 1/3 концов отсекается, их обязательно надо стричь. Это тоже укрепление волос.

Уход за волосами зимой: какие есть специальные линии?

Нужно ли чаще мыть голову, когда носишь шапку?

Как сочетать шапку и красивую укладку?

Какие модные тенденции в укладках и прическах сезона 2018-2019?

Какая укладка будет модной на Новый год?​​​​​​​

Химическая завивка будет модна для мужчин в этом сезоне​​​​​​​

Какими яркими цветами можно освежить волосы брюнетки?​​​​​​​

# Красота # Здоровье # Людмила Бразговка # Анна Давыдова # Фотофакт

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