Уход за волосами зимой: какие есть специальные линии?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова.

Как ухаживать за волосами в холодное время? Какие есть специальные линии для зимнего ухода?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:

На сегодняшний день очень большой спектр. Сегодня обязательно нужно обратиться к профессионалам. Почему? Потому что линий много. Есть линии, которые на основе «Анти Брейка», силиконовые линии для того, чтобы укреплялся волос и где есть витамины. Популярностью сегодня у нас в Беларуси пользуется линия «Чёрной икры».