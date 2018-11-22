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Уход за волосами зимой: какие есть специальные линии?

22 ноября 2018 10:39
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ парикмахер-модельер Людмила Бразговка и парикмахер-колорист Анна Давыдова.

Как ухаживать за волосами в холодное время? Какие есть специальные линии для зимнего ухода?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
На сегодняшний день очень большой спектр. Сегодня обязательно нужно обратиться к профессионалам. Почему? Потому что линий много. Есть линии, которые на основе «Анти Брейка», силиконовые линии для того, чтобы укреплялся волос и где есть витамины. Популярностью сегодня у нас в Беларуси пользуется линия «Чёрной икры».

Уход за волосами зимой: какие есть специальные линии?-1

# Красота # Здоровье # Людмила Бразговка # Анна Давыдова # Фотофакт # Мода

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