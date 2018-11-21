Всегда выслушает и найдёт нужные слова. Один день из жизни фельдшера в Вилейском районе

Высокотехнологичная медицинская помощь становится более доступной для жителей всех областей страны. Подспорье в работе центральных районных больниц и поликлиник – фельдшерско-акушерские пункты. В Вилейском районе таких ФАПов – восемнадцать. Не выезжая из родного посёлка, у опытных специалистов можно пройти первичный доврачебный осмотр. Сергей Гринцевич, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Вилейская центральная районная больница»:

Наш заведующий ФАПом проводит приём пациентов, где им оказывает посильную медицинскую помощь, выполняет назначения врачебные, сама назначает лечение. Проводит большую работу с таким контингентом, как беременные женщины и маленькие дети.

Из райцентра отправляемся в поселок Лыцевичи. Именно там уже 34 года работает фельдшером Анна Боровая, героиня нашего сюжета. Анна Ивановна родилась в деревне Завишино Логойского района, окончила медицинское училище в 1984 году и приехала в вилейский край по распределению. Но судьба сложилась иначе: встретила любовь и осталась навсегда. И эта земля стала её малой родиной Анна Боровая, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом агрогородка Лыцевичи:

Участок у меня большой, девять деревень в зоне обслуживания. 640 населения на сегодня. 100 детишек до 18 лет, 7 – маленьких, до года.

И каждого Анна Боровая знает в лицо. В медицинский пункт в день обращается, в среднем, 10 пациентов. В райцентр не наездишься – 38 километров. Пожилому человеку или маме с ребёнком добраться непросто. Сегодня в коридоре очередь. У кого-то голова болит, у кого-то давление скачет, а кому-то просто необходимо внимание. Пациенты говорят, что фельдшер всегда выслушает и найдёт нужные слова в любое время суток.

ФАП небольшой, но в нём есть всё необходимое оборудование и инструментарий для установления первичного диагноза. Процедурный кабинет – отдельная гордость. Здесь чисто, светло и комфортно. Но день Анны Ивановны проходит не только в стенах амбулатории. Фельдшер выслушивает все жалобы, даёт советы и, как всегда, поддерживает добрым словом и улыбкой.