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Нужно ли чаще мыть голову, когда носишь шапку?

22 ноября 2018 10:40
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ  парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова.

Мужчины носят шапки. Нужно ли из-за этого чаще мыть голову?

Анна Давыдова, парикмахер-колорист:
Это всё индивидуально. Если есть потребность помыть голову, то её нужно мыть каждый день. Если у кого сухая кожа головы, она не загрязнилась, то не надо мыть каждый день. Но если человек моет голову каждый день, то это должны быть специальные шампуни для ежедневного применения. Мужчины сейчас тоже красят волосы, поэтому это тоже должен быть уход.

Нужно ли чаще мыть голову, когда носишь шапку?-1

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Желательно приучить волосы каждый день не мыть.

# Красота # Здоровье # Людмила Бразговка # Анна Давыдова # Фотофакт # Мода

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