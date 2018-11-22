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Химическая завивка будет модна для мужчин в этом сезоне

22 ноября 2018 10:46
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ парикмахер-модельер Людмила Бразговка и парикмахер-колорист Анна Давыдова.

Что для мужчин будет модно?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Аккуратность! И длинные волосы входят, и химические завивки, всё равно, нужны, на зиму особенно! И для женщин тоже химическая завивка для волны это супер!

Анна Давыдова, парикмахер-колорист:
Сейчас, кстати, очень много людей ходят с химической завивкой, но основная масса этого не замечает, потому что они стали очень естественными. У девушек и у женщин этот завиток смотрится, как будто естественно вьётся волос.

# Красота # Мода # Людмила Бразговка # Анна Давыдова # Фотофакт # Мода

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