Химическая завивка будет модна для мужчин в этом сезоне

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова.
Что для мужчин будет модно?
Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Аккуратность! И длинные волосы входят, и химические завивки, всё равно, нужны, на зиму особенно! И для женщин тоже химическая завивка для волны – это супер!
Анна Давыдова, парикмахер-колорист:
Сейчас, кстати, очень много людей ходят с химической завивкой, но основная масса этого не замечает, потому что они стали очень естественными. У девушек и у женщин этот завиток смотрится, как будто естественно вьётся волос.