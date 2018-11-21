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Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»

21 ноября 2018 09:31
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Ольга Шатыко, блогер:
На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот, небольшой кусочек авокадо.  

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-1

Вот так начинается утро частого гостя всех столичных вернисажей и кинопоказов, модели и музы белорусских дизайнеров – Ольги Шатыко. Женщины, для которой возраст – это только цифра в паспорте. Как кандидат медицинских наук и реабилитолог по призванию, она уверена: без крепкого здоровья получать полноценную радость от жизни невозможно.       

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-4

Ольга Шатыко:      
Нужно просто-напросто его не разрушать вредными привычками, например, сидячим образом жизни, мусорной, как я ее называю, едой. Желательно вообще готовить пищу самим и дома.        

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Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-7

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-9

Свободное время Ольга старается провести с пользой. Она фанат скандинавской ходьбы, а любимое занятие для души: участие в фотосъемках и прогулки по магазинам в поисках стильного образа. Модой увлекалась всегда, поэтому всеми секретами красоты активно делится в социальной сети.   

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Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-12

В мае прошлого года женщина создала личный блог, у которого на зависть многим, уже более 6 500 тысяч подписчиков. 

Ольга Шатыко:   
Я даже шучу, что Instagram помогает устанавливать новые связи между нейронами моего мозга и, таким образом, способствует молодости. Сеть, которую я создавала, единственная, чтобы вдохновить женщин, которые переступили 50 лет на то, чтобы они не боялись своего возраста.   

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-15

Все началось с проекта «Реальный возраст», где Ольгу обучали моделингу. После ее жизнь кардинально изменилась. Стали узнавать на улицах, приглашать на фотосъемки и телепередачи.   

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-18

Один из ее снимков уже в декабре будет красоваться на страницах немецкого модного глянца.   

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-21

Ольга Шатыко:  
Я предпочитаю стиль casual – это повседневный стиль, но casual элегантный. Пользуюсь теми советами, что дают мне блогеры.      

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-24

Ольга хочет прожить каждую минуту своей жизни ярко и незабываемо. В мечтах – посетить как можно больше стран и поучавствовать в десятках новых проектов. Она не боится выйти за рамки, ведь знает, что после 69 жизнь только начинается.      

Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»-27

# Красота # Здоровье # Ольга Шатыко # Фотофакт # Полезные советы

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