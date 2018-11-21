Секреты молодости от 69-летней модели: «На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот и кусочек авокадо»

Ольга Шатыко, блогер:

На завтрак я всегда съедаю яйцо пашот, небольшой кусочек авокадо.

Вот так начинается утро частого гостя всех столичных вернисажей и кинопоказов, модели и музы белорусских дизайнеров – Ольги Шатыко. Женщины, для которой возраст – это только цифра в паспорте. Как кандидат медицинских наук и реабилитолог по призванию, она уверена: без крепкого здоровья получать полноценную радость от жизни невозможно.

Ольга Шатыко:

Нужно просто-напросто его не разрушать вредными привычками, например, сидячим образом жизни, мусорной, как я ее называю, едой. Желательно вообще готовить пищу самим и дома. «Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+

Свободное время Ольга старается провести с пользой. Она фанат скандинавской ходьбы, а любимое занятие для души: участие в фотосъемках и прогулки по магазинам в поисках стильного образа. Модой увлекалась всегда, поэтому всеми секретами красоты активно делится в социальной сети. Кристи Бринкли шокировала общественность внешним видом: в 61 она выглядит на 30

В мае прошлого года женщина создала личный блог, у которого на зависть многим, уже более 6 500 тысяч подписчиков. Ольга Шатыко:

Я даже шучу, что Instagram помогает устанавливать новые связи между нейронами моего мозга и, таким образом, способствует молодости. Сеть, которую я создавала, единственная, чтобы вдохновить женщин, которые переступили 50 лет на то, чтобы они не боялись своего возраста.

Все началось с проекта «Реальный возраст», где Ольгу обучали моделингу. После ее жизнь кардинально изменилась. Стали узнавать на улицах, приглашать на фотосъемки и телепередачи.

Один из ее снимков уже в декабре будет красоваться на страницах немецкого модного глянца.

Ольга Шатыко:

Я предпочитаю стиль casual – это повседневный стиль, но casual элегантный. Пользуюсь теми советами, что дают мне блогеры.