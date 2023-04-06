«Только память может сохранить то, что мы имеем сейчас». Как столичные больницы борются за историческую правду?

В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как медицина выходит в народ и что делается для удобства и качества обслуживания пациентов. Речь не только про обследования, но и про добрые дела, которые совершаются в удобное время для улучшения настроения и отношения к собственному здоровью.

Екатерина Забенько, СТВ:

Богата история у 3-й больницы. Врачи работали во времена Первой мировой войны, Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что у вас не так много площадей, вы нашли возможность открыть замечательный музей в Год исторической памяти, который называется «Музей памяти и славы». Какие отзывы, кто там в основном бывает и как удалось создать эту экспозицию собственными силами?