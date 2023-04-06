«Только память может сохранить то, что мы имеем сейчас». Как столичные больницы борются за историческую правду?

В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как медицина выходит в народ и что делается для удобства и качества обслуживания пациентов. Речь не только про обследования, но и про добрые дела, которые совершаются в удобное время для улучшения настроения и отношения к собственному здоровью.
Екатерина Забенько, СТВ:
Богата история у 3-й больницы. Врачи работали во времена Первой мировой войны, Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что у вас не так много площадей, вы нашли возможность открыть замечательный музей в Год исторической памяти, который называется «Музей памяти и славы». Какие отзывы, кто там в основном бывает и как удалось создать эту экспозицию собственными силами?
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Музей называется «Музей памяти и славы «Подвиг милосердия». Он был открыт в Год исторической памяти (в прошлом году) в декабре. Это как раз месяц рождения Клумова, имя которого носит наша клиника. Музей открылся благодаря нашим сотрудникам, которые провели огромную работу по сбору материала. Конечно, даже наши сотрудники, побывав в этом музее, получают огромное количество информации о том, как развивалась сама клиника, какой тяжелый путь прошли сотрудники, работавшие в годы ВОВ. В наш музей приходят не только наши сотрудники, пациенты, которые у нас находятся, но и ряд предприятий, учреждений здравоохранения. Только память может сохранить то, что мы имеем сейчас. Имея историю, любая страна всегда имеет будущее. Поэтому наш музей – это уголок памяти, который должны посетить очень многие жители Минска. Я, конечно же, всех приглашаю.
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