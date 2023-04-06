«Выявлен ряд патологий, с которыми учителя никуда не обращались». Почему врачи уделяют большое внимание педагогам?

В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как медицина выходит в народ и что делается для удобства и качества обслуживания пациентов. Речь не только про обследования, но и про добрые дела, которые совершаются в удобное время для улучшения настроения и отношения к собственному здоровью. Екатерина Забенько, СТВ:

Специалисты 3-й городской больницы тоже часто выходят в народ. На этот раз вы взяли под свое крыло учителей, которым тоже нужны внимание и забота. Но при этом вы тратите и свое свободное время. Что дает такой обмен заботой, вниманием, взаимопониманием?

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Эта акция проходит уже на протяжении нескольких лет. У нас есть группа врачей, которая выезжает в учебные заведения Ленинского района. В составе группы врач-офтальмолог, терапевт, невролог, эндокринолог, медицинская сестра с электрокардиографом и глюкометром. В этом году эта акция уже третий раз. Эти акции мы проводим в дни школьных каникул. В процессе проведенных акций, обследований был выявлен ряд патологий, с которыми учителя никуда не обращались. У нас буквально недавно была акция в одной из гимназий Ленинского района. Там врач-офтальмолог обнаружил разрыв сетчатки, подозрения на глаукому. Были выявлены учителя с повышенным уровнем глюкозы, с изменениями на кардиограмме. Они об этом даже не знали. Поэтому мы выдали сразу направления на консультацию в наш офтальмологический центр, где учителям был проведен полный комплекс обследований по поводу патологий глаз, даны рекомендации обратиться в поликлинику, чтобы можно было выставить диагноз и получать необходимое лечение. Мы должны выходить к тем, кто работает, чтобы помочь на рабочем месте определить то направление, к кому и куда человек должен пойти. Сейчас очень активно идет диспансеризация. Екатерина Забенько:

Это различные части единого целого, диспансеризация в том числе. Наталья Саевич:

Конечно. Поэтому эти акции должны быть в городе. И они будут развиваться.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Каникулы – время, когда врачи становятся учителями. Не верите? А в 17-й гимназии так и происходит. Уже два с половиной года по собственной инициативе доктора преподают педагогам один очень важный урок – урок внимательного отношения к своему здоровью. Говорят, беда объединяет. В нашем случае – пандемия. В 2020 году, когда коронавирус буквально захватил планету, стало понятно: в одиночку с такой глобальной, а главное – неизвестной проблемой, не справиться. Тогда все внимание было приковано к докторам. Не смогли пройти мимо в частности те, кто изо дня в день учит детей дружить и приходить на помощь.

Наталья Никитина, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы им. Е.В.Клумова:

Наша традиция по медицинскому обследованию учителей и воспитателей учреждения образования Ленинского района зародилась в 2020 году. Наши сотрудники трудились круглосуточно. Тут мы увидели, что к нам приезжают преподаватели и воспитатели учреждений образования Ленинского района. Они привозили помощь именно нашим сотрудникам.

Простого «спасибо», по мнению врачей, в этом случае оказалось мало. И доктора решили отблагодарить педагогов по-своему. Наталья Никитина:

В нашу бригаду, которая выезжает в школы и детские сады, входят врач-офтальмолог (это подбор очков, коррекция зрения, измерение внутриглазного давления и осмотр глазного дна), эндокринолог, невролог, терапевт, электрокардиограмма и анализ крови – это такой небольшой медицинский осмотр, который мы проводим в учреждении образования.

Если в целом здоровье человека в порядке, обойтись можно простыми рекомендациями. Если специалистов что-то смущает, назначаются дополнительные обследования. Так, одной из пациенток поставили – пока предварительно – подозрение на глаукому. Уже на этой неделе женщину ждут в клинике. Так что игнорировать медицинские обследования – не вариант. Вот и для Инны Ивановны этот день начался не со школьного звонка, а с осмотра офтальмолога.

Инна Конопелько, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Гимназия № 17 г. Минска:

Часта да такіх рэдкіх урачоў, як эндакрынолаг, неўролаг, не папасці. А тут да нас прыехалі, усё дапамаглі, праверылі, падказалі, што нам трэба зрабіць. Так што вялікі ім дзякуй. Зрение проверили, рекомендации врача услышали. Отправляемся в лабораторию. Интересно, что там происходит.

– Совсем не больно.

– Мы старались. Оказывается, в лаборатории берут кровь на глюкозу.

Елена Спас, фельдшер-лаборант 3-й городской клинической больницы им. Е.В.Клумова:

Глюкозу крови контролирует каждый пациент практически. Глюкометры продаются в аптеке, без проблем можно покупать, потому что очень высока проблема сахарного диабета. Путешествие по школьным кабинетам (сегодня, скорее, по врачебным) продолжается. Далее невролог, эндокринолог, терапевт и ЭКГ.

Елена Михайлиди, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:

Для нас очень важно, что мы смогли проверить зрение, сдать анализ крови на глюкозу, побывать у невропатолога, эндокринолога. Благодарность пациентов – главная награда для врачей. Но есть и еще один теневой участник происходящего. Тот, кто как будто остался за кадром всей истории. Но в наш объектив все же попал. День здоровья организован при поддержке профсоюзной организации гимназии и Белорусского союза женщин.

Галина Конева, председатель первичной профсоюзной организации ГУО «Гимназия № 17 г. Минска»:

В нашей гимназии № 17 организован День здоровья для наших работников, где они могут посетить высококвалифицированных специалистов 3-й городской клинической больницы. Профсоюз стремится не только создать хорошие условия труда для своих работников, но и заботится об их здоровье.