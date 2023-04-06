«Выявлен ряд патологий, с которыми учителя никуда не обращались». Почему врачи уделяют большое внимание педагогам?
В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как медицина выходит в народ и что делается для удобства и качества обслуживания пациентов. Речь не только про обследования, но и про добрые дела, которые совершаются в удобное время для улучшения настроения и отношения к собственному здоровью.
Екатерина Забенько, СТВ:
Специалисты 3-й городской больницы тоже часто выходят в народ. На этот раз вы взяли под свое крыло учителей, которым тоже нужны внимание и забота. Но при этом вы тратите и свое свободное время. Что дает такой обмен заботой, вниманием, взаимопониманием?
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Эта акция проходит уже на протяжении нескольких лет. У нас есть группа врачей, которая выезжает в учебные заведения Ленинского района. В составе группы врач-офтальмолог, терапевт, невролог, эндокринолог, медицинская сестра с электрокардиографом и глюкометром. В этом году эта акция уже третий раз. Эти акции мы проводим в дни школьных каникул. В процессе проведенных акций, обследований был выявлен ряд патологий, с которыми учителя никуда не обращались. У нас буквально недавно была акция в одной из гимназий Ленинского района. Там врач-офтальмолог обнаружил разрыв сетчатки, подозрения на глаукому. Были выявлены учителя с повышенным уровнем глюкозы, с изменениями на кардиограмме. Они об этом даже не знали. Поэтому мы выдали сразу направления на консультацию в наш офтальмологический центр, где учителям был проведен полный комплекс обследований по поводу патологий глаз, даны рекомендации обратиться в поликлинику, чтобы можно было выставить диагноз и получать необходимое лечение. Мы должны выходить к тем, кто работает, чтобы помочь на рабочем месте определить то направление, к кому и куда человек должен пойти. Сейчас очень активно идет диспансеризация.
Екатерина Забенько:
Это различные части единого целого, диспансеризация в том числе.
Наталья Саевич:
Конечно. Поэтому эти акции должны быть в городе. И они будут развиваться.
Марина Кишкурно, корреспондент:
Каникулы – время, когда врачи становятся учителями. Не верите? А в 17-й гимназии так и происходит. Уже два с половиной года по собственной инициативе доктора преподают педагогам один очень важный урок – урок внимательного отношения к своему здоровью.
Говорят, беда объединяет. В нашем случае – пандемия. В 2020 году, когда коронавирус буквально захватил планету, стало понятно: в одиночку с такой глобальной, а главное – неизвестной проблемой, не справиться. Тогда все внимание было приковано к докторам. Не смогли пройти мимо в частности те, кто изо дня в день учит детей дружить и приходить на помощь.
Наталья Никитина, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы им. Е.В.Клумова:
Наша традиция по медицинскому обследованию учителей и воспитателей учреждения образования Ленинского района зародилась в 2020 году. Наши сотрудники трудились круглосуточно. Тут мы увидели, что к нам приезжают преподаватели и воспитатели учреждений образования Ленинского района. Они привозили помощь именно нашим сотрудникам.
Простого «спасибо», по мнению врачей, в этом случае оказалось мало. И доктора решили отблагодарить педагогов по-своему.
Наталья Никитина:
В нашу бригаду, которая выезжает в школы и детские сады, входят врач-офтальмолог (это подбор очков, коррекция зрения, измерение внутриглазного давления и осмотр глазного дна), эндокринолог, невролог, терапевт, электрокардиограмма и анализ крови – это такой небольшой медицинский осмотр, который мы проводим в учреждении образования.
Если в целом здоровье человека в порядке, обойтись можно простыми рекомендациями. Если специалистов что-то смущает, назначаются дополнительные обследования. Так, одной из пациенток поставили – пока предварительно – подозрение на глаукому. Уже на этой неделе женщину ждут в клинике. Так что игнорировать медицинские обследования – не вариант. Вот и для Инны Ивановны этот день начался не со школьного звонка, а с осмотра офтальмолога.
Инна Конопелько, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Гимназия № 17 г. Минска:
Часта да такіх рэдкіх урачоў, як эндакрынолаг, неўролаг, не папасці. А тут да нас прыехалі, усё дапамаглі, праверылі, падказалі, што нам трэба зрабіць. Так што вялікі ім дзякуй.
Зрение проверили, рекомендации врача услышали. Отправляемся в лабораторию. Интересно, что там происходит.
– Совсем не больно.
– Мы старались.
Оказывается, в лаборатории берут кровь на глюкозу.
Елена Спас, фельдшер-лаборант 3-й городской клинической больницы им. Е.В.Клумова:
Глюкозу крови контролирует каждый пациент практически. Глюкометры продаются в аптеке, без проблем можно покупать, потому что очень высока проблема сахарного диабета.
Путешествие по школьным кабинетам (сегодня, скорее, по врачебным) продолжается. Далее невролог, эндокринолог, терапевт и ЭКГ.
Елена Михайлиди, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»:
Для нас очень важно, что мы смогли проверить зрение, сдать анализ крови на глюкозу, побывать у невропатолога, эндокринолога.
Благодарность пациентов – главная награда для врачей. Но есть и еще один теневой участник происходящего. Тот, кто как будто остался за кадром всей истории. Но в наш объектив все же попал. День здоровья организован при поддержке профсоюзной организации гимназии и Белорусского союза женщин.
Галина Конева, председатель первичной профсоюзной организации ГУО «Гимназия № 17 г. Минска»:
В нашей гимназии № 17 организован День здоровья для наших работников, где они могут посетить высококвалифицированных специалистов 3-й городской клинической больницы. Профсоюз стремится не только создать хорошие условия труда для своих работников, но и заботится об их здоровье.
Может, без детей в школе во время каникул и пустовато. Но педагогам скучать не приходится. Ведь этот перерыв между уроками, проверкой тетрадей, различными мероприятиями и другими ежедневными задачами учителей – время, которое они могут посвятить своему здоровью.
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