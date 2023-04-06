«Посетили даже звёзды белорусской эстрады». Как врачи учат детей чистить зубы?

В программе « Большой город » на СТВ поговорили о том, как медицина выходит в народ и что делается для удобства и качества обслуживания пациентов. Речь не только про обследования, но и про добрые дела, которые совершаются в удобное время для улучшения настроения и отношения к собственному здоровью.

Екатерина Забенько, СТВ : Еще одну акцию проводил Минский городской детский клинический центр по стоматологии. Евгения Борисовна, вы проводили эту акцию и являетесь одним из активных инициаторов выездов ваших специалистов на такие мероприятия, вы и к себе часто приглашаете гостей. Насколько это способствует тому, что дети с детства приучаются к такой гигиене и уходу за зубами?

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:

Да, мы проводим большое количество акций при поддержке руководства города и общественных организаций. Мы считаем, что не люди должны приходить к нам, а мы должны идти к людям, потому что болезнь ведет к доктору, а профилактика должна идти к людям. Мы в постоянном поиске каких-то креативных и ярких решений, чтобы привлечь внимание нашего населения к тем проблемам, которых, может быть, еще и нет, но их не должно быть. Постоянно ищем новые форматы взаимодействия. Один из самых ярких и успешных форматов – это акция «В мирное будущее с улыбкой». Мы проводили ее на площадке торгового центра «Столица». Пригласили туда группы школьников, воспитанников детских домов-интернатов. Мы собрали почти 500 детей, где наши специалисты проводили консультацию по здоровому образу жизни, одновременно мы проводили презентации товаров стоматологических: зубных паст, ополаскивателей, щеток, стоматологического оборудования, товаров здорового питания. Каждый из них увидел, что вкусно и полезно – это возможно. И все это, хочу заметить, было товарами белорусского производства. Мы хотели сделать ярко. Нас посетили даже звезды белорусской эстрады. Но самое главное, что в течение двух месяцев этой акции мы посетили все детские дома Минска. Самый большой успех состоит в том, что сегодня эти учреждения нас ждут и зовут к себе. Я уверена, что мы станем там снова добрыми гостями.

Екатерина Забенько:

Для детей это больше момент развлечения. Элемент того, что к ним приехали, им уделили внимание, с ними поиграли, их поразговаривали. Или все-таки это работает и как профилактическая акция?