Как пройти врача, если постоянно занят на работе? Теперь медики сами будут выезжать на предприятия

В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как медицина выходит в народ и что делается для удобства и качества обслуживания пациентов. Речь не только про обследования, но и про добрые дела, которые совершаются в удобное время для улучшения настроения и отношения к собственному здоровью. Екатерина Забенько, СТВ:

Кто придумал сделать врачей более мобильными и порадовать людей на предприятиях визитами врачей?

Алина Рогова, главный врач Городской поликлиники № 26 Минска:

Нет ни одного врача, который бы ни мечтал, чтобы все его пациенты поправились как можно быстрее. К сожалению, очень часто наши пациенты обращаются к нам поздно, когда нам сложнее им помочь. Понимая это, мы хотим донести информацию о важности обследований, своевременности прихода. Екатерина Забенько:

В первую очередь, наверное, тех, кто в силу своей работы или не совсем ответственному отношению к своему здоровью не доходит до тех самый врачей. Алина Рогова:

Любой работающий человек занят: работа, дом. Возможность дойти до доктора, к сожалению, очень часто оказывается, когда уже что-то происходит. Поэтому мы решили, что в этом есть необходимость. Эта необходимость понималась всегда. Такие акции проводились ежегодно. Их очень много.

Екатерина Забенько:

Наверное, особо много работы было во время пандемии, когда абсолютно все врачи приезжали на предприятия, чтобы сделать прививку, чтобы не отвлекать нас от работы и не подвергать риску заражения. Алина Рогова:

В этом году стартует проект «Путь к здоровью». Он разделен на различные возрастные категории. Он будет проведен во всех районах Минска. Он ориентирован как на детское население, так и на население среднего возраста, женщин фертильного возраста, так и для старших возрастных категорий. Для проведения этих акций будут выбраны места, где максимально можно собрать и донести информацию. Это будут крупные предприятия, колледжи, ВУЗы, территориальные центры социального обслуживания. И для каждой возрастной категории будет свой набор специалистов, с которыми можно будет пообщаться, которые сакцентируют внимание на определенные вопросы, которые нужны в каждом возрасте. После этого можно будет задать вопросы, пройти осмотр. Будет открыт электронный ящик, куда можно будет направить свои вопросы. По завершении акции будут рассмотрены все поставленные вопросы, данные ответы, еще раз мы проанализируем ту информацию, которая поступит в ходе проведения этих акций, потому что для нас важна обратная связь: что интересует, что беспокоит, на что нам нужно обратить внимание. Поэтому такой проект в этом году комитет по здравоохранению при поддержке Белорусского союза женщин стартует. Он ориентирован в первую очередь на женское население. Женщина как центр семьи. Она заботится и о детях, и о супруге. Екатерина Забенько:

Здорова и счастлива мама – здоровы и все остальные члены семьи.

Алина Рогова:

Поэтому мы возлагаем на женщин еще такую миссию: донести наше слово до всей семьи. Екатерина Забенько:

Какой может быть охват? Думаю, что многие предприятия наверняка захотят, чтобы их посетили врачи. Знаю, что эта работа у вас может стать системной. Это не будет в рамках акции все происходить, а вы будете выезжать регулярно. Какое количество людей может быть в этом задействовано? Алина Рогова:

Сформированы группы в каждом районе. Они будут посещать те предприятия, которые, во-первых, сами будут в этом заинтересованы, во-вторых, какие-то общественные организации будут подключены, которые смогут собрать аудиторию (это будут колледжи и ВУЗы). В рамках работы с этой аудиторией предусмотрено обучение равный равного, то есть наши студенты медицинских ВУЗов, колледжей будут подключены к проведению этой акции, они будут обучать сверстников навыкам самосохранительного поведения, навыкам ответственного отношения к своему здоровью. Думаю, что все вместе мы получим максимальный охват и эффект от нашей акции. Екатерина Забенько:

Давайте поговорим о том, насколько важно своевременно проходить самые необходимые и элементарные обследования: сдать анализ крови, измерить давление. У вас есть свой комплекс обязательных обследований, который доступен на сегодня в любом медицинском учреждении. Не нужно стоять в очередях, тратить огромное количество времени, чтобы записаться на прием к врачу, – сегодня это так. Давайте еще раз сделаем на этом акцент.