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Токсичными для организма могут стать не только ядовитые. Как не отравиться грибами

06 августа 2020 08:59
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Грибной сезон еще не успел достигнуть апогея, но уже принес первые жертвы. В Беларуси лесными дарами отравились 11 человек, среди них трое детей. Из года в год пополняют печальную статистику люди, которые не знают видов грибов, игнорируют правила их сбора и обработки.

Токсичными для организма могут стать не только ядовитые. Как не отравиться грибами-1

Андрей Богдан, главный токсиколог города Минска:
При отравлении общие симптомы, которые проявляются гастроэнтеритом, общей слабостью, недомоганием, обезвоживанием, головокружением, нарушением желудочно-кишечного тракта. Специфические симптомы характерны различным ядовитым грибам, в основном у нас в Беларуси это бледная поганка и мухомор.  

Риск для здоровья – покупать грибы вдоль дорог, они быстро впитывают вредные вещества из выхлопных газов. Отдавайте предпочтение крупным рынкам с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. Тогда в безопасности приобретаемой продукции можно быть уверенным. Если отправляетесь за лесными трофеями самостоятельно, то обязательно протестируйте их на содержание радионуклидов.

Токсичными для организма могут стать не только ядовитые. Как не отравиться грибами-4

Лариса Карбанович, ведущий специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:
Существует республиканский допустимый уровень по содержанию радионуклидов. Для грибов – это норматив 370 беккерель на килограмм. Вы можете проверить в центре гигиены и эпидемиологии, на рынке, вы можете принести на пост радиационного контроля лесхоза, если вы находитесь неподалеку. Знак предупреждающий будет говорить о том, что сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем.  

Токсичными для организма могут стать не только ядовитые. Как не отравиться грибами-7

Токсичными для организма могут стать не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они долго находились без кулинарной обработки, принимались в пищу в сыром или недоваренном виде. Не собирайте переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью лесные экземпляры. Такие дары природы могут содержать в разы больше вредных веществ.

Токсичными для организма могут стать не только ядовитые. Как не отравиться грибами-10

Андрей Богдан:
Детям до 14 лет употреблять грибы нельзя. Также людям, которые страдают какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта (панкреатит, гастрит, язва, холецистит), употребление запрещено. Также очень не рекомендуется употреблять грибы в пищу людям пожилого возраста после 65 лет.

Токсичными для организма могут стать не только ядовитые. Как не отравиться грибами-13

Никогда не покупайте с рук грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы и различные салаты из них. Ведь проверить состав и качество таких сомнительных деликатесов просто невозможно.

# Грибы # Здоровье # Андрей Богдан # Лариса Карбанович # Юлия Самусенко # Фотофакт # Здоровье

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