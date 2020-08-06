Токсичными для организма могут стать не только ядовитые. Как не отравиться грибами

Грибной сезон еще не успел достигнуть апогея, но уже принес первые жертвы. В Беларуси лесными дарами отравились 11 человек, среди них трое детей. Из года в год пополняют печальную статистику люди, которые не знают видов грибов, игнорируют правила их сбора и обработки.

Андрей Богдан, главный токсиколог города Минска:

При отравлении общие симптомы, которые проявляются гастроэнтеритом, общей слабостью, недомоганием, обезвоживанием, головокружением, нарушением желудочно-кишечного тракта. Специфические симптомы характерны различным ядовитым грибам, в основном у нас в Беларуси это бледная поганка и мухомор. Риск для здоровья – покупать грибы вдоль дорог, они быстро впитывают вредные вещества из выхлопных газов. Отдавайте предпочтение крупным рынкам с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. Тогда в безопасности приобретаемой продукции можно быть уверенным. Если отправляетесь за лесными трофеями самостоятельно, то обязательно протестируйте их на содержание радионуклидов.

Лариса Карбанович, ведущий специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:

Существует республиканский допустимый уровень по содержанию радионуклидов. Для грибов – это норматив 370 беккерель на килограмм. Вы можете проверить в центре гигиены и эпидемиологии, на рынке, вы можете принести на пост радиационного контроля лесхоза, если вы находитесь неподалеку. Знак предупреждающий будет говорить о том, что сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем.

Токсичными для организма могут стать не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они долго находились без кулинарной обработки, принимались в пищу в сыром или недоваренном виде. Не собирайте переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью лесные экземпляры. Такие дары природы могут содержать в разы больше вредных веществ.

Андрей Богдан:

Детям до 14 лет употреблять грибы нельзя. Также людям, которые страдают какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта (панкреатит, гастрит, язва, холецистит), употребление запрещено. Также очень не рекомендуется употреблять грибы в пищу людям пожилого возраста после 65 лет.