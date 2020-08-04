Отекают ноги в жару? Почему и как с этим бороться

Летняя жара – серьезное испытание для ног. Именно в это время года многие впервые сталкиваются с такой проблемой как отечность. В жару организм старается избежать перегрева и происходит большое скопление жидкости в тканях. Чтобы улучшить охлаждение организма, в нижних конечностях возникают отеки. Андрей Кардис, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Можно выделить две группы пациентов. Первая – это пациенты с избыточным весом, с какими-то проблемами, связанными с малой активностью. Сидячий образ жизни, офисная работа, которая в физиологическом плане ухудшает венозное кровообращение, отток крови, плюс повышение температуры и дополнительное скопление жидкости приводит к тому, что возникают отеки. Это нормальное явление как реакция организма на жаркие дни и в принципе не требует никакой коррекции. С изменением климата все это проходит и пациенты чаще всего к нам не обращаются.

Вторая причина – это различные патологические состояния, которые приводят к недостаточности кровообращения. Это может быть и болезнь сердца, и болезнь почек, и венозная патология, и какие-то эндокринные нарушения, которые приводят к задержке жидкости и в обычное время года, а в экстремальных условиях жары это состояние усиливается. Для того, чтобы справиться с отеками в летнюю жару, есть простые рекомендации. Начинайте свое утро с контрастного душа, больше двигайтесь – это приведет в движение венозные клапаны. Делайте пятиминутную гимнастику, чтобы нагрузить стопы, ограничьте прием соленого. Также застой крови в ногах может возникнуть из-за недостатка жидкости в вашем организме.

Андрей Кардис:

Большое значение имеет правильный подбор обуви, ее всегда надо покупать в конце трудового дня. Обувь должна быть свободной, не должна быть узкой, желательно чтобы там были ортопедические стельки или хотя бы ортопедическая по своей функции стелька.

Хирургическое лечение при наличии показаний для коррекции венозной патологии проводится сейчас малоинвазивно, без разрезов кожи, через прокол. Реабилитация занимает минимальное количество времени, т. е. пациент буквально сразу с операционного стола может уйти домой. Ходить и двигаться начинает сразу же после операции.