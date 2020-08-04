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Отекают ноги в жару? Почему и как с этим бороться

04 августа 2020 07:44
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Летняя жара – серьезное испытание для ног. Именно в это время года многие впервые сталкиваются с такой проблемой как отечность. В жару организм старается избежать перегрева и происходит большое скопление жидкости в тканях. Чтобы улучшить охлаждение организма, в нижних конечностях возникают отеки.

Андрей Кардис, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Можно выделить две группы пациентов. Первая – это пациенты с избыточным весом, с какими-то проблемами, связанными с малой активностью. Сидячий образ жизни, офисная работа, которая в физиологическом плане ухудшает венозное кровообращение, отток крови, плюс повышение температуры и дополнительное скопление жидкости приводит к тому, что возникают отеки. Это нормальное явление как реакция организма на жаркие дни и в принципе не требует никакой коррекции. С изменением климата все это проходит и пациенты чаще всего к нам не обращаются.

Отекают ноги в жару? Почему и как с этим бороться-1

Вторая причина – это различные патологические состояния, которые приводят к недостаточности кровообращения. Это может быть и болезнь сердца, и болезнь почек, и венозная патология, и какие-то эндокринные нарушения, которые приводят к задержке жидкости и в обычное время года, а в экстремальных условиях жары это состояние усиливается.

Для того, чтобы справиться с отеками в летнюю жару, есть простые рекомендации. Начинайте свое утро с контрастного душа, больше двигайтесь – это приведет в движение венозные клапаны. Делайте пятиминутную гимнастику, чтобы нагрузить стопы, ограничьте прием соленого. Также застой крови в ногах может возникнуть из-за недостатка жидкости в вашем организме.

Отекают ноги в жару? Почему и как с этим бороться-4

Андрей Кардис:
Большое значение имеет правильный подбор обуви, ее всегда надо покупать в конце трудового дня. Обувь должна быть свободной, не должна быть узкой, желательно чтобы там были ортопедические стельки или хотя бы ортопедическая по своей функции стелька.

Отекают ноги в жару? Почему и как с этим бороться-7

Хирургическое лечение при наличии показаний для коррекции венозной патологии проводится сейчас малоинвазивно, без разрезов кожи, через прокол. Реабилитация занимает минимальное количество времени, т. е. пациент буквально сразу с операционного стола может уйти домой. Ходить и двигаться начинает сразу же после операции.

Отекают ноги в жару? Почему и как с этим бороться-10

Если летом вас беспокоит отечность и быстрая утомляемость ног, появились сосудистые сеточки, флебологи медицинского центра «Нордин» помогут решить эту проблему.

*На правах рекламы.

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